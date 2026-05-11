自宅でサロン級ケアを実現、ヤーマンが新製品を発売

「ヴェーダニードルスパ デュアル」（左）と「ヴェーダヘアボリューマー プロ PLUS」

頭皮・顔・ボディまでケア

2種類のアタッチメントを付属

ボリューム不足を即解決

ヒーター×ブラシの独自構造

POP UPイベントも開催

ヤーマンは、トータルビューティーケアライン「「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」から新たに二つのヘア・ビューティー機器「ヴェーダニードルスパ デュアル」（価格は3万8500円）と「ヴェーダヘアボリューマー プロ PLUS」（同1万9800円）を5月6日に発売した。自宅にいながら本格的なケアが可能になる。ヴェーダニードルスパ デュアルは、頭皮ケアだけにとどまらず、顔・首・肩・ボディまで使用できるマルチ美容機器。用途に応じて使い分けできる2種類のアタッチメントを付属している。従来モデルと比較して出力を111％に向上したEMS（電気刺激）を搭載。もみほぐし動作と組み合わせることで、肌の表面だけでなく深部まで届くような刺激を実現し、効率よくケアできる。さらに、シリーズ初となる「イオンクレンズ」と「イオンブースト」を搭載。毛穴汚れの洗浄から美容液の浸透ケアまで、トータルな頭皮ケアが可能となっている。ヴェーダヘアボリューマー プロ PLUSは、ヒーターとブラシを組み合わせた独自設計。髪をしっかりキャッチしながら、根元から立ち上げてボリューム感のあるスタイルが簡単に作れる。電源オンから約30秒で使用できる。コードレス仕様で持ち運びも便利だ。約35分の連続使用ができるため、外出先でもサッとスタイリングが可能だ。摩擦を抑えたブラシ構造に加え、ブラックシリカを含むプレートを採用。髪へのダメージを軽減しながら、160～210℃の温度調整で幅広い髪質に対応する。発売に合わせて、阪急うめだ本店や伊勢丹新宿店ではPOP UPイベントを開催。新製品をいち早く体験できるほか、美顔器などの最新美容機器が試せる機会となっている。