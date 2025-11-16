ヤーマン、2周年記念で「美肌光ステーション」を披露、カウントダウンセールも開催

「YA-MAN the store GINZA」2周年記念となる

ヤーマンは11月14日に、グローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA（ヤーマン ザ ストア ギンザ）」がオープンから2周年を迎えることを記念して、店舗中央にそびえる同店の象徴「美肌光（びはだこう）ステーション」のイメージビジュアルを公開した。あわせて、同店において11月14～30日の期間、「2周年カウントダウンセール」を開催している。「美肌光ステーション」は、ヤーマンの光テクノロジー「美肌光」を疑似体験できるスペースで、美顔器をイメージした光を放つ。今回、公開された「美肌光ステーション」のイメージビジュアルは、光を用いたケアは色によって肌に届く場所が異なることを利用したもので、ダンスなどの経験があるヤーマン社員が、それぞれの色が持つパワーを身体で表現すべく、光のイメージに合わせて多様なバックボーンや能力を持つヤーマンの社員がポーズをとっている。「YA-MAN the store GINZA」において、11月14～30日の期間に開催される「2周年カウントダウンセール」では、期間中の同店における税別5万円以上の購入で店内の全商品を5％オフ、税別8万円以上の購入で10％オフ、税別15万円以上の購入で15％オフになる。さらに、11月28日・29日・30日は「2周年 Special 3Days」と題して、同セール対象の買い物をした来店客に、「YA-MAN the store GINZA」2階にある「FACE LIFT GYM（フェイス・リフト・ジム）」で使える、「QUICK for GINZA」の無料チケットをプレゼントする。なお、無料チケットの有効期限は3カ月となる。「FACE LIFT GYM」は、ヤーマンの研究開発拠点「表情筋研究所」から生まれたメソッドをもとに、専門のトレーナーによる最新の美容機器を使った表情筋トレーニングを提供している。「QUICK for GINZA」は、「リフトロジー SP」または「WAVY ニードルリフトポインター SP」を使って頭皮のもみ出し、表情筋トレーニングを行うことで、顔の印象をアップする。通常料金は40分あたり3850円。