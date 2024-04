ヤーマン、ヘアケアの新習慣「夜アイロン」を提案する「ナイトリペアアイロン」

「ナイトリペアアイロン」

設立45周年を迎えたヤーマンは、理想の美を先端テクノロジーと常識を超えるアイデアで叶えるブランド「YA-MAN TOKYO JAPAN」から、ヘアケアの新習慣「夜アイロン」を提案する「ナイトリペアアイロン」を、5月2日から順次発売する。また発売に先駆けて、4月12日からグローバルフラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」で先行体験・予約販売を実施している。ヤーマンが実施したヘアケアに関する調査によると、髪悩みをもつ人が朝のスタイリングにかける時間は平均10分。年間にすると約60時間も費やしていることがわかった。また、ついてしまったくせを直す方法として最も多く挙がったのは「朝のヘアアイロン」。これは、くせを伸ばそうとすればするほど、高温・長時間でのヘアアイロンの使用時間が増加し、もともとある髪悩みのうえにさらにダメージが蓄積し、毛髪の弱体化を招く。結果、どんなにケアをしても追いつかない、負のスパイラルに陥りやすい傾向がある。この負のスパイラルを断ち切る解決策として、「就寝前のヘアケア」に注目。近年、活況な「夜間美容市場」では様々なヘアケアアイテムが登場しているが、ヤーマンが提案する新習慣は、気持ちも時間も余裕がある夜のうちに、仕込みケアをすることで朝のスタイリング時間を短縮するというもの。そして今回、ヤーマン独自の低温×超音波テクノロジーを1台に凝縮することで、浸透補修とくせ伸ばしを同時に叶える、まったく新しい概念のヘアアイロン「ナイトリペアアイロン」が誕生した。「ナイトリペアアイロン」は、インバスで使用する浸透トリートメントと朝のスタイリングアイロンに加え、ヘアドライ後、就寝前に使う「ナイトリペアモード」を搭載したまったく新しい概念のヘアアイロン。ヤーマンの髪質改善を目指した低温×超音波テクノロジーが実現する、「満たし」「仕込み」「整える」の3ステップで「美髪サイクル」を確立する。ステップ1「満たし“浸透トリートメント”ディープトリートメントモード」は、インバスでのトリートメントケアに。手塗りではムラになりやすいトリートメントをアイロンのプレスとストロークで馴染ませつつ、超音波×低温約50℃のヒーターで毛髪内部への浸透をサポートする。ステップ2「仕込み“夜アイロン”ナイトリペアモード」は、就寝前の補修×毛流れを整えるケアに。ドライヤー後の乾いた髪にヘアミルク、オイルなどを塗布し、超音波×低温約90℃のヒーターで、補修成分の浸透をサポートしながら、優しく髪を伸ばす。夜のうちに毛流れを整えることで、翌朝感動のまとまりを実現する。ステップ3「整える“時短セット”ストレートモード」は、翌朝の仕上げに。140℃・160℃・180℃の3段階の温度設定から朝の髪の状態に応じて使い分ける。夜アイロンでも取り切れなかったくせや毛流れを整えたい箇所に使用する。「ナイトリペアアイロン」の使用を習慣化することで毛髪強度の向上も確認。翌朝のためのケアが、髪質改善へとつながる。まさに、髪質を変える新習慣が「夜アイロン」となる。価格は3万8500円。なお、「YA-MAN the store GINZA」では、いち早く「ナイトリペアアイロン」を試用できる先行体験会を実施している。その場で製品を予約購入すると、本体価格から10%Off、さらにヘアトリートメント「ディープモイスト リペアトリートメント」現品をプレゼントする。また「YA-MAN the store GINZA」での先行体験会に参加し、指定のハッシュタグをつけてSNSで感想をシェアすると、YA-MANヘアコスメのサンプルをプレゼントする「夜アイロン体験SNSキャンペーン」も実施する。