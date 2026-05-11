高さ最大106cm、温度センサー付きDCリビング扇風機

温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機

全身に届くハイポジションデザイン

幅広い高さ調整が可能なので、

さまざまなシチュエーションでの使用に対応

左右30°・60°・90°、上下45°の3D立体首振りに対応

首振りと風量調整は独立したボタンで操作できる

ユアサプライムスは5月上旬に、スタイリッシュなデザインと高機能を兼ね備えた「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」（YGT-DH3424HFR）の販売を、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで開始した。カラーは、ライトグリーン、オフホワイトの2色。価格は1万3800円。「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」は、最大で一般的な扇風機と比較して約20cm高い106cm、最小で74cmの範囲で高さ調整が可能な扇風機。幅広い高さ調整に対応しているため、床に座った状態から、ソファに深く腰掛けた状態、ダイニングチェアに座っている状態でも、心地よい風を直接受けられる。温度センサーに好みの室温と風量を設定することによって、室温をリアルタイムで検知して風量を自動で調整してくれる。具体的には、室温が1℃上昇するごとに風量を1段階強くして、室温が1℃下がるごとに風量を1段階弱めるので、「夜中に冷えすぎて目が覚める」「昼間、気温が上がっても風量がそのまま」といった不満がなく、常にストレスフリーな環境を提供する。12段階の風量調整に加えて、左右は30°・60°・90°の3段階、上下は45°の首振りを選べる3D立体首振りに対応し、自分のいる場所にだけ風を送ったり、部屋全体に風を循環させたりできる。また、部屋干しの際の送風補助にも使える。なお、首振りと風量調整はそれぞれ独立したボタンから操作が可能なため、直感的に操作しやすい。あわせて、静音設計のDCモーターを採用することで、就寝時や深夜の使用でも運転音が気になりにくい。また、7枚羽根構成によって風を細かく分散させて、やわらかく包み込むような自然な風を実現し、体への負担を減らしつつ、快適な涼しさを届けてくれる。さらに、省エネに優れたDCモーターを搭載し、消費電力は最大18Wと省エネ性能が高く、最大消費電力で1日8時間使用した場合の、1カ月（30日）あたりの電気代の目安は約134円となる。夏場のエアコンとの併用でも非常に安価に抑えられるとともに、扇風機を使うときの方がエアコンの設定温度を上げられるので、節電効果も期待できる。