やさしい香りが部屋全体に広がる「アロマ首振 リビング扇風機」

アロマ首振 リビング扇風機

扇風機の涼しさに香りをプラス

「アロマホルダー」取り付けイメージ

付属のリモコンで左右の首振り角度を微調整可能

「カットガラス柄（切子風クリアベース）」のベース部分と

透明感のある羽根が瑞々しさと上品さを演出

ユアサプライムスは4月上旬から順次、香りと温度センサーによって新しいリラックス体験を楽しめる「アロマ首振 リビング扇風機」（YT-DH3420HFR）の販売を、同社が運営する家電通販サイト「ユアサプライムス.com」などで順次開始する。カラーは、ベージュ、ブルーグレーの2色。価格は9980円。「アロマ首振 リビング扇風機」は、付属の「アロマホルダー」に好みのアロマオイルをセットして本体に取り付けることで、風にのったやさしい香りが広がる扇風機。本体には、温度センサーを搭載しており、好みの体感温度に設定するとその時の室温と風量を記憶して、室温が1℃上がるごとに風量を1段階強く、室温が1℃下がるごとに風量を1段階弱くすることによって、常に快適な状態に保てる。不快な温度になった際に、毎回風量調整を行う手間が省けるので、かくれ熱中症の予防にもなる。また、エアコンの設定温度を1℃高くしても快適に過ごせるようになるため、エアコンの消費電力量を約10～13％削減し、電気代の節約にもつなげられる。あわせて、30°・90°・120°の自動首振機能を備えるとともに、付属のリモコンで左右の首振り角度を好みに合わせて微調整できる。さらに、DCモーターの採用によって、就寝時でも運転音が気になりにくい静音設計を実現した。6段階の風量調整が可能で、「6時間入・切タイマー」や「8時間自動オフタイマー」といった、睡眠時の使用に配慮した機能も充実している。そのほか、本体のベース部分にクリアな「カットガラス柄（切子風クリアベース）」を採用しており、透明感のある扇風機の羽根との組み合わせで、瑞々しさと上品さを表現する。なお、最大消費電力は21Wで、1日8時間・30日間使用した場合の電気代の目安は1カ月あたり約156円（電力料金目安単価1kWh＝31円で計算）と、高い経済性も実現している。