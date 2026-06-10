テレビの音が聞き取りやすくなる「ミライスピーカー・ミニ」に新色ホワイト、音量を上げずに言葉がくっきり

「ミライスピーカー・ミニ」にホワイトが追加

独自技術「曲面サウンド」で言葉がクリアに届く

独自の音響技術「曲面サウンド」

ナチュラルテイストの空間になじみやすい

幅約90mmのコンパクトサイズ

ミライスピーカーは、テレビの音声を聞き取りやすくするスピーカー「ミライスピーカー・ミニ」に新色ホワイトモデルを6月4日に追加した。ミライスピーカー・ミニは、加齢などによってテレビの音が聞き取りにくくなる悩みを解決する製品として人気を集めている。テレビの横に設置するだけで、音量を大きくしなくてもセリフがはっきり聞こえる点が特徴だ。独自の音響技術「曲面サウンド」は、平たい振動板を湾曲させた独自構造によって音声が広く遠くまで届きやすくなり、従来のスピーカーでは聞き取りづらかった人の声をクリアに再現する。実際に体験したユーザーの87.9％が「聞こえやすくなった」と回答しており、効果の高さが支持を集めているという。追加されたホワイトモデルは、リビングに自然に溶け込むニュートラルな白を採用。これまでのブラックモデルに比べて圧迫感が少なく、明るい家具やナチュラルテイストの空間になじみやすいデザインとなっている。照明環境による色の見え方や経年変化にも配慮しており、長期間使用しても清潔感を保ちやすい。幅約90mmのコンパクトサイズで、テレビ横にすっきり設置できる。接続はシンプルで、付属のケーブルを使ってテレビとつなぐだけ。機械操作が苦手な人でも扱いやすく、高齢者へのプレゼントとしても支持されている。ミライスピーカーシリーズは累計40万台以上を販売。「音量を上げずに会話が聞こえる」「家族に気兼ねなくテレビを楽しめる」といった評価も多く、本人だけでなく周囲の家族のストレス軽減にもつながっている。音量を上げずに聞き取りやすくするという価値は、これからの高齢化社会において、さらに需要が高まりそうだ。