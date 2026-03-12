テレビの前から日常会話までくっきり！ 世界初の聞こえ調整イヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー」

「ミライスピーカー・イヤー」発売

耳をふさがない新設計 片耳わずか5.6gの快適な装着感

片耳5.6g

専用アプリのイメージ

さまざまな場面で聞こえをサポート

ミライスピーカーは、耳をふさがずに使えるイヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー」と「ミライスピーカー・イヤー ライト」のクラウドファンディングを3月13日に開始する。これまでテレビの言葉の聞き取りにくさを改善する「ミライスピーカー」シリーズで40万台以上を販売。今回の製品は、テレビ視聴だけでなく、日常会話、職場、外出先など、どこでも聞こえをサポートすることを目指して開発した。価格は、ミライスピーカー・イヤーが3万9600円、ミライスピーカー・イヤー ライトが2万9700円。新モデルはイヤカフ型のオープンイヤー設計を採用し、耳をふさがず開放的な装着感を実現している。眼鏡と干渉しにくく、長時間の使用でも疲れにくいのが特徴だ。わずか5分の「聞こえチェック」で、専用アプリが16チャンネルDSPによるパーソナライズ調整を実施。ユーザー1人1人に合わせて最適な聞こえ方に自動調整してくれる。ミライスピーカー・イヤーでは、充電ケースが直接集音するリモートマイク機能を搭載。テレビから最大約10メートル離れていても、音声をBluetoothでイヤホンに転送できる。テレビ視聴、会議、外食シーンなど、さまざまな場面で聞こえをサポート。AIによるノイズ除去やハウリング防止機能、自声調整機能など、音声処理技術を搭載。くっきり聞こえるのに自然な音を目指した高機能設計になっている。聞こえづらさに悩む多くの人にとって、ミライスピーカー・イヤーシリーズは新しい選択肢となる。耳をふさがない快適さと、個々に合わせた聞こえ調整で、日常のコミュニケーションが豊かになる未来が期待される。