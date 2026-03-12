USB Type-C給電でスッキリ！ サンワサプライの超小型ギガビット対応5ポートハブ

LAN-GIGAC503BK

サンワサプライは、1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」を発売している。コンパクト設計でUSB Type-C給電に対応し、電源確保が難しい環境でも柔軟に利用できる。価格は5720円。同製品は軽量なABS筐体を採用した小型モデルで、置き場所を選ばず使えることが魅力。オフィスのデスク脇、テレビ裏、テレワークスペースなど、限られたスペースでもスマートに設置できる。付属のType-C/Aケーブルを使って給電でき、ノートPCやテレビのUSBポートからも動作可能。ACアダプターを使わないため、配線が最小限で済み、ケーブル周りをきれいに保ちたい人に適している。ループ障害が発生した場合、該当ポートのLEDが点滅して知らせてくれる便利機能を搭載。さらに、接続機器に応じて最適な通信設定を自動で行うAUTO-MDIXやAUTO-Negotiationにも対応している。本体には壁掛け用の穴が備えられており、壁面設置にも対応。机上スペースを節約しつつ配線を目立たせないレイアウトが可能で、オフィスや店舗、在宅ワークなど、さまざまなシーンで活躍する。コンパクトで扱いやすく、電源もUSBから手軽に取れるLAN-GIGAC503BKは、配線をスッキリさせたい人から、小規模ネットワークを効率化したいユーザーまで、幅広いニーズに応える1台といえる。