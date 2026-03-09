差しやすさが進化！ サンワサプライがマグネットと雷ガード搭載のスリムタップを発売

スリムタップの新製品を発売

縦・横・間にも差せる「車輪差し構造」で配線の悩みを一気に解消

「車輪差し構造」が特徴

マグネットでしっかり固定

雷サージから機器を守る

狭い場所でも差し込みやすい

アダプターの数が多くても対応

サンワサプライは、縦向き・横向き・隙間への差し込みに対応する「車輪差し構造」を採用したスリムタップに強力マグネットと雷ガード機能を追加した新モデルを発売した。4個口、6個口、8個口の3種類をラインアップ。デスク周りからリビング、キッチンまで幅広いシーンで使いやすい電源タップだ。新モデル最大の特徴は、従来から好評の「車輪差し構造」。縦向き・横向き・隣のプラグの間にも差し込めるため、ACアダプター同士の干渉を大幅に軽減する。これにより、「アダプターが大きくて差さらない」「角度が合わず抜き差ししにくい」「タップ周りがゴチャつく」といった悩みをまとめて解決できる。コードの向きがそろうため配線がスッキリまとまり、デスク下や壁際にも設置しやすいのもポイントだ。ユーザーの要望を受け、強力ネオジムマグネットを追加。スチール製デスク脚やラックの側面などにしっかり固定できる。さらに、内蔵バリスタが雷サージを吸収する雷ガード機能を搭載し、精密機器を守る安全性も強化。PCやモニター、ルーターなど、多くの電子機器が並ぶワークスペースに適している。本体はスリム設計で、リビングやベッド周りでも邪魔にならないサイズ感。表面はマット仕上げのため、落ち着いたインテリアにも調和する。また、180°スイングプラグや絶縁キャップ付きプラグを採用し、狭い場所でも差し込みやすく、トラッキング火災対策にも配慮されている。ノートPC、モニター、充電器、スマート家電など、コンセントよりもアダプターの数が多くても対応できる。アダプターが並んでも干渉しにくいほか、限られたスペースで最大限に差せて複数デバイスをまとめて整理できる。在宅ワークや動画編集、ゲーム環境など、多デバイス環境で強さを発揮する。日常で当たり前に使う電源タップだからこそ、差しやすさ、安全性、設置の自由度、デザイン性は妥協したくないもの。サンワサプライの新スリムタップは、そんなユーザーにぴったりの1台だ。