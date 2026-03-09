いつも身につけたくなる！ 「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」

SONAENO 防災シマエナガホイッスル

人気の高いシマエナガデザイン

「シマエナガ」モチーフのデザインを採用

ドリームは2月19日に、「いつもの便利と、もしもの備えを」をコンセプトとした防災グッズブランド「SONAENO」から、災害時に自分の居場所を知らせるホイッスル「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」を、公式オンラインショップなどで発売した。価格は1650円。「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」は、100dBという大音量によって救助者に気づいてもらいやすい音圧レベルと、約4000Hzという人の耳に聞き取りやすい高い音域により本格的な防災機能を実現した防災用ホイッスル。がれきの下に閉じ込められた状況や、怪我で大声が出せない場合、体力の消耗を防ぎつつ自分の居場所を知らせるために、ホイッスルは有効な手段となる。「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」では、「尻尾を吹く」という直感的な使い方なので、いざという時にも迷わず使用できる。本体は、白いもふもふで幅広い人気を誇る野鳥「シマエナガ」をモチーフとしており、日常のスマートフォンや鞄のキーホルダーとして自然に身につけられるデザイン性を両立している。子どものランドセルや通学バッグにキーホルダーとして取り付けておけば、災害時はもちろん不審者への遭遇時といった犯罪への備えとしても役立つ。サイズは幅33×高さ52×奥行き13mmで、重さは12g。