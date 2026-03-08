限定色はバックパネルが木製 モトローラの折りたたみスマホ「razr 60 ultra」の新色

バックパネルが木材を使った限定カラー

サステナビリティに配慮した木材を使用

限定カラー「Mountain Trail」

強化されたヒンジ部分

4.0インチ大型アウトディスプレー

モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月5日、Androidスマートフォン「motorola razr 60 ultra」の限定カラー「motorola razr 60 ultra PANTONE Mountain Trail」をIIJmioで発売した。販売サイトでの通常価格は16万9800円。限定カラー「Mountain Trail」は、バックパネルに森林管理協議会認証の木材を使用し、柔らかな木目調が印象的だ。持続可能な森林管理を行う森林から伐採された木材を使うことで、環境保全やサステナビリティに配慮している。折りたたみのヒンジ部分には、前世代のステンレス鋼によるヒンジに比べ4倍の強度をもつチタンプレートを採用するほか、IP48対応となっているなど、耐久性も確保している。最新のmoto ai機能を搭載し、高いパフォーマンスを発揮する「Snapdragon 8 Elite」プロセッサーによって、快適な操作性を実現している。さらに、razrシリーズ最大の4.0インチ大型アウトディスプレーを備え、閉じたままストレスなく各種操作を行うことが可能だ。