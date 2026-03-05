【期間限定】WBC 2026 公式スマホケースが登場 大谷選手など14選手展開 iPhone・Android 160機種以上から選べる

WBC 2026

ユニフォームをモチーフにデザイン

スリムプロテクションケース

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC

侍ジャパン 大谷 翔平 - HOME（for iPhone 16 Pro）

スリムプロテクションケース

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC

侍ジャパン 大谷 翔平 - VISITOR（for iPhone 16 Pro）

スマートウォッチクリアバンド

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC

侍ジャパンロゴ for Apple Watch Series 11 （42mm）

オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービスcaseplayは、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」オフィシャルのスマートフォンケース（スリムプロテクションケース、プレミアムスクエアケース）、スマートウォッチバンドなどを3月31日までの期間限定で販売中だ。2026年3月の開幕にあわせて、大会ロゴや日本代表選手のホーム＆ビジターのユニフォームをモチーフにしたデザインをラインアップ。展開選手は以下の14選手。展開選手一覧（敬称略）・大谷 翔平・山本 由伸・佐藤 輝明・森下 翔太・村上 宗隆・岡本 和真・牧 秀悟・鈴木 誠也・伊藤 大海・坂本 誠志郎・周東 佑京・近藤 健介・大勢・吉田 正尚価格はスリムプロテクションケースが5480円、プレミアムスクエアケースが7480円、スマートウォッチバンドが3480円。iPhoneはじめ、Xperia・Pixel・GalaxyなどのAndroidを含めた160機種以上のラインアップで展開している。