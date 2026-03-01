軽い・薄い・高性能 3拍子揃ったASUSの最新ノートPC コラボ製品や参考展示も注目

軽くて薄くて高性能なASUS最新モデル

薄くて軽量、長時間駆動、大画面、高性能 SORAシリーズの最新モデル

ASUS Zenbook SORA 16

セラルミナムはセラミックのような質感と手触り

カラーはザブリスキーベージュ

ASUS Zenbook SORA 14

デュアルディスプレーが特徴的な「DUO」

ASUS Zenbook DUO

デュアルディスプレーだから使い方はいろいろ

ASUS Zenbook S14

ASUS JAPANは2月25日に、「2026年最新ノートPC メディア様向け新製品発表会」を都内で開催。同社のZenBookシリーズの最新モデルなどを披露した（BCN・寺澤克）。発表されたのは、「ASUS Zenbook SORA」シリーズの「ASUS Zenbook SORA 16（UX3607）」「ASUS Zenbook SORA 14（UX3407）」の2製品、そしてデュアルディスプレーノートPCの「ASUS Zenbook DUO （UX8407）」、14型ノートPC「ASUS Zenbook S14（UX5406）」の4製品。「ASUS Zenbook SORA」シリーズは、SORAという名前の通り、日本市場を意識して展開されているシリーズ。2025年2月に発売したSORAだが、新たに開発を行い、薄くて軽量、長時間駆動、大画面、高性能を両立しながらさらに性能を高めている。「ASUS Zenbook SORA 16」は、シリーズ最軽量の1.2kgを実現し、14型並みの軽さを手に入れた。CPUにはQualcomm Snapdragon X2 Elite Extremeプロセッサーを搭載し、AI性能は80TOPSにまで達している。通常作業は35TOPS前後あれば可能とのことから、AIによる作業を同時並行できるレベルだ。画面には3K有機ELディスプレーを採用し、リフレッシュレートは160Hzとなっている。本体にはセラミック＆アルミニウムを合わせた独自の「セラルミナム」を採用。30％軽く、強度は3倍を実現している。最薄部は13.8mmとカバンにも難なく入る薄さだ。価格は33万9800円から。そして14型の「ASUS Zenbook SORA 14」。Qualcomm Snapdragon X2 Eliteプロセッサーを搭載した、小ぶりなモデルは重量約990g。バッテリー駆動時間が約33時間と、長時間使えるところが魅力だ。価格は、25万9800円からで、いずれのモデルも3月25日から発売開始だ。ASUS Zenbook DUOは、14インチデュアルディスプレーと、インテル Core Ultra X9 プロセッサー 388Hを搭載する。ノートパソコンモードの他、バーチャルキーボードを利用したノートパソコンモード、デュアルディスプレーモード、デスクトップモード、共有モードの5つのモードが使える、多機能モデルだ。価格は49万9800円からで、3月下旬以降の発売となる。「ASUS Zenbook S14」先代の薄型・軽量とスタイリッシュさはそのままに、天板部に「セラルミナム」を採用。筐体自体は、アルミ合金削り出しながら、約1.2kgという軽さを実現している。CPUには、最新のCore Ultra 9 プロセッサー 386Hを搭載する。価格は、37万9800円で、こちらは3月18日発売予定。

