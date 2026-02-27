どこまで行くんだXiaomi 関西にも直営店が初進出へ 秋葉原には専門の修理拠点も

呂暁露氏

デバイスだけじゃない 車や家電もシャオミ

グランツーリスモ7に登場した「Xiaomi SU7 Ultra」

ペット用スマート空気清浄機

ツールキットまで用意されている

Xiaomi Storeが関西初進出 4店舗をオープンへ

Xiaomi Store イオンモール 鶴見緑地店

（3月7日グランドオープン）

Xiaomi Store イオンモール 伊丹店

（3月14日グランドオープン）

Xiaomi Store イオンモール 堺鉄砲町店

（3月28日グランドオープン）

Xiaomi Store ららぽーと 甲子園店

（4月4日グランドオープン）

アキバの新拠点でアフターサービス充実図る ショールーム的機能も

Xiaomi Service Center 秋葉原店

店舗の地下フロアはショールーム（イメージ）

2月20日に行われたシャオミのメディア向け新製品内覧会。会見には、シャオミ・ジャパンの社長を務める呂暁露氏が登壇し、関西へのXiaomi Store進出や、秋葉原にアフターサービス拠点をオープンすることなど、注目の内容が披露された（BCN・寺澤克）。いろいろと手広くやっている印象のシャオミ。グローバルビジョンとしては「Human×Car×Home」を掲げ、取り組みを続けているという。「そりゃ、手広いわけだ」と納得だ。Humanでいえば、スマートフォンなどのデバイス関連。ハイエンドからエントリーモデルまで取りそろえ、FeliCaを搭載するなど利便性を高める努力を続けている。次にCarだ。人気のレースゲーム「グランツーリスモ7」にXiaomiのEVカー「Xiaomi SU7 Ultra」が登場したばかり。日本市場への展開は「まだ時間を要するかもしれない（原文ママ）」とのことだが、着々と準備が進められている。最後にHome。2025年11月からは「Mijia」ブランドを展開し、それらの製品もいくつか展示されていた。つまりは、家電製品といったところだ。価格の高い製品であっても手に取りやすいように、下取りサービス「にこスマ買取 for Xiaomi」で下取り価格を増額するキャンペーンや、後払い決済サービス「アトカラ」で最大36回払いまで無利息で利用できる分割払いキャンペーンなども用意するという。そんなさまざまな製品を体験できる機会を増やすため、首都圏では5店舗のXiaomi Storeを展開中だ。会見では、さらに関西エリアに4店舗オープンすることを発表。これらの店舗は3～4月にかけてオープンする予定で、既存店舗と同じく200製品以上を展示・販売するという。アフターサービス体制の充実も図る。2月28日には「Xiaomi Service Center 秋葉原店」をオープンする。シャオミ製スマートフォン、タブレット、ウェアラブル製品を対象とした修理サービスを提供する専門拠点として、専門スタッフが常駐するほか、製品展示および販売スペース、ショールームを設置する。修理と同時にシャオミの提案する「スマートなくらし」を紹介する機能も備わっている。