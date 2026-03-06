半透明な一体型PC ワコムのテクノロジー使ったノートPC レノボの「Yoga Gen 11」シリーズ一挙発表

直感的に使える 創造の可能性を最大限に引き出すYogaブランド ポイントは？

櫛田弘之氏

画像を開くと先回りして作業を提案してくれる

背景は細かく指定して削除もできる

各部を見直し大容量バッテリー搭載で1kg切りを実現「Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」

今回の目玉として挙げた

「Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」

Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition

Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition FIFA World Cup 26 Edition

Wacomのテクノロジーでタッチパッドがペンタブみたいに！「Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition」

Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition

ペン入力に対応 ノートPCの板タブがついたようなイメージだ

半透明な一体型デスクトップ、ミニPC、スナドラ搭載PCなども発表

Lenovo Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition

薄型形状

透明部分はライティングを搭載

Lenovo Yoga Mini i Gen 11

コンパクトな筐体が特徴だ

指紋センサー付きの電源ボタン

Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11

レノボ・ジャパンは3月3日、同社の展開するYogaブランドの最新世代「Lenovo Yoga Gen 11」シリーズの「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」など5製品を記者会見で発表した。冒頭では、PC・スマートデバイス事業本部 製品企画本部 プロダクトマネジメント部コンシューマ製品担当 部長の櫛田弘之氏がYogaブランドの目指すものについて説明。「一人ひとりの創造の可能性を最大限に引き出す」がキャッチコピーのYogaブランドでは、AI時代に卓越した処理能力を提供する「パフォーマンス」、ストレスなく直感的に使える体験を重視する「エクスペリエンス」、製品由来の環境負荷を低減する「サステナビリティ」の3点が大きなポイントとなるという。中でも注目は、レノボのAI機能「FlickLift」だ。バックグラウンドで起動し、ユーザーの作業を助け、直感的な操作をサポートする。オンデバイスのAIのため、プライバシー性も高い。例えば、画像を開くと、自動で右下にアイコンが表示され、「背景の削除」など、よく行う作業を提案。選択するとワンタッチで作業をこなしてくれるというわけだ。レノボが注目製品として挙げたのは「Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」。1kgを切る975gの重さを実現しながら、75Whと大容量のバッテリーを搭載したモデルだ。通常より0.7mm薄い有機ELパネルをはじめとして、内部の基板設計や、各部品の軽量化を積み重ねた結果、軽量化を実現。このほかにもキーストロークを0.2mm程度深くした1.5mmを採用、大型の触覚タッチパネルなどを搭載し、ユーザーエクスペリエンスを向上させている。発売は3月6日で、価格は32万9780円から。・「Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」スペックディスプレー：14型 2.8K（2880×1800）PureSight Pro OLED（120Hz VRR、16:10、最大1100nit、100％ sRGB／P3／Adobe RGB、Dolby Vision対応）プロセッサー：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355メモリー：32GB LPDDR5X（デュアルチャネル、9600MT／s）ストレージ：1TB PCIe Gen 4 M.2 SSDバッテリー：75Wh（Rapid Charge Boost対応：15分充電で約2時間駆動）インターフェース：Thunderbolt 4×3なおこちらのモデルは特別モデルの「FIFA World Cup 26 Edition」の発売も控えている。筆者が気になったのはその次だ。「Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition」は、最大NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUのグラフィックボードを搭載するクリエイター向けモデル。それだけでなく、ペンタブでおなじみWacomのテクノロジーを取り入れ、タッチパッドでペン入力が可能となっているのだ。4096段階の筆圧検知を備えており、ノートPCにそのままペンタブレットがついている、といったイメージだ。こちらもYoga Slim 7i Ultra同様に、薄型設計かつ、84Whの大容量バッテリーを搭載するなどしている。インターフェースも豊富だ。発売は3月6日で、価格は43万9890円だ。・「Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition」スペックディスプレー：15.3型 PureSight Pro OLED（最大1100nit／VESA DisplayHDR True Black 1000）プロセッサー：インテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ3）GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUメモリー：32GB LPDDR5X（7467MT／s）ストレージ：1TB PCIe Gen4 M.2 SSDバッテリー：84Whインターフェース：Thunderbolt 4×2、USB 10Gbps（Type-A／USB 3.2 Gen 2）×2、HDMI 2.1、SDカードリーダーこのほかにも、今後発売予定の3製品が展示された。ここにもビジュアルインパクト大な新製品が並んだ。「Lenovo Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition」は、半透明な部分が目を引く4K OLEDディスプレーを採用した一体型PC。31.5型4K有機EL（165Hz）の画面サイズで、自動で起動する人感センサーを搭載する。Harman Kardonの内蔵スピーカーを備え、サウンド面でも抜かりない。半透明部分は、ライティング効果を備え、音楽に合わせて光る「AIリズムライティング」も搭載している。こちらは5月下旬以降の発売予定だ。ディスプレー：31.5型 4K OLED（165Hz VRR）プロセッサー：インテル Core Ultra X7 プロセッサー（シリーズ3）メモリー：最大32GB LPDDR5X（9600MT／s）ストレージ：最大2TB PCIe SSD主なインターフェース：Thunderbolt 4、USB 10Gbps（Type-C／USB 3.2 Gen 2） ×2、USB 10Gbps（Type-A／USB 3.2 Gen 2）×2、HDMI 2.1超小型デスクトップPCも発表された。「Lenovo Yoga Mini i Gen 11」は、約0.65リットルの丸みを帯びた筐体は、ホールチーズのような見た目。インテル Core Ultraを採用しており、AI機能に対応している。対応するモニターであれば、USB Type-Cケーブル1本で使用できるので、ミニPCにありがちな「ACアダプターがミニじゃない」問題も起きず、デスク上もスッキリするはずだ。電源ボタン部分には、指紋センサーまでついている。こちらは4月中旬以降の発売となる。・「Lenovo Yoga Mini i Gen 11」スペックプロセッサー：インテル Core Ultra X7 プロセッサー（シリーズ3）メモリー：最大32GB LPDDR5Xストレージ：最大2TB PCIe Gen4インターフェース：Thunderbolt 4、USB10Gbps（Type-C／USB 3.2 Gen 2）×2、USB 10Gbps（Type-A／USB 3.2 Gen 2）、HDMI2.1、2.5Gbps LAN最後は、プロセッサーにSnapdragon X2 Eliteを採用した「Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11」だ。約13.9mmの薄型筐体に70Whバッテリーを搭載し、約30時間の連続動画再生を可能とするなど、省電力性などが特徴のモバイル重視モデルとなっている。こちらは6月以降の発売だ。・「Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11」スペックディスプレー：14.0型 2.8K（2880×1800）PureSight OLED（16:10、90Hz、最大1000nit、100％ sRGB／100％ P3、Dolby Vision、DisplayHDR True Black 600、TUV Low Blue Light認証、タッチ対応）プロセッサー：Qualcomm Snapdragon X2 Eliteメモリー：最大32GB LPDDR5X（デュアルチャネル、8448MHz）ストレージ：最大1TB PCIe Gen4 M.2 SSDバッテリー：70Whインターフェース：USB 40Gbps（Type-C／USB4）×3