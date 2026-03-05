4個で5980円 Appleでも使えるXiaomiのスマートタグ「Xiaomi Tag」

Xiaomiのスマートタグ登場

利用頻度の高い場所を設定 もう見失わない

Xiaomi Tag

使用例

小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は3月2日、持ち物の紛失防止に役立つスマートタグ「Xiaomi Tag」をXiaomi Store 各店やオンラインストアで発売した。市場想定価格は1980円で、4個入りが5980円。新製品は、Apple「探す」、Google Android「Find Hub」ネットワークに対応したスマートタグ。近くにあるデバイスが検知できる安全なBluetoothで信号を発信し、位置情報を匿名でクラウドへ送信。ユーザーは対応アプリ上でXiaomi タグの場所を確認できる。所有者の連絡先やメッセージを追加することもでき、誰かがそのアイテムを見つけた場合、所有者の連絡先情報を確認可能。家族と友人とも簡単に共有できるので、協力して探してもらうこともできる。また、利用頻度の高い場所も事前に設定可能となっている。持ち物が手元から離れ、かつ「利用頻度の高い場所と経路、信頼できる場所」にない場合、アプリが通知を送信する。同製品の位置情報は、送信中に暗号化されるため、場所を確認できるのは、ユーザーのみ。電源は、CR2032ボタン電池で最長1年間のバッテリー寿命を実現し、IP67相当の防塵・防水規格を採用するため、雨などにも強い。重さは10gで、サイズは46.5×31×7.2mm。