寝室が一気におしゃれに！ タンスのゲンがラタン調ベッドを発売

ラタン調ベッド

立体感のある編み目が寝室のアクセントに

設置イメージ

ラタンの特徴的な編み目や透け感がより綺麗に見える

通気性に優れたすのこの採用で快適な眠りを実現

ハイタイプ仕様なので高さのある収納ボックスも収めやすく、

ベッド下の掃除もしやすい

タンスのゲンは3月3日に、編み目が特徴的なラタン調ベッドフレーム「ラタン調ベッド」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、シングルが2万4999円、セミダブルが2万7999円、ダブルが3万1999円、クイーンが3万5999円、キングが3万9999円。「ラタン調ベッド」は、ヘッドボードとフットボードにラタン調デザインを採用することで、ラタンならではの美しい編み目を贅沢に楽しめる。自然な風合いで部屋に馴染みつつ、編み目が作る立体感が寝室にほどよいアクセントを与えてくれる。一般的にはラタン部分の後ろに背板があるため、編み目が見えにくいが、「ラタン調ベッド」では魅せ方にこだわって、ラタン部分の後ろに背板を設けるのではなく、ラタンの魅力である特徴的な編み目や透け感がより綺麗に見える仕様を採用している。天然ラタンは素材本来の温もりが感じられるものの、天然素材なのでむらやささくれが気になる場合もあることから、「ラタン調ベッド」ではPVCラタンを使用することによって、色むらや斑点がなく色褪せにくいほか、紫外線や水にも強いので長期間使える。フレームには天然木ラバーウッドを使用しているため、寝室をぬくもりのある空間に仕上げられる。また、通気性に優れたすのこを採用することで、梅雨のジメジメや寝汗で湿気が溜まりがちな寝床内でも、1年中快適に眠れる。さらに、ハイタイプ仕様でベッド下に24cmの高さを設けており、高さのある収納ボックスなども収められるようになっているので、ワンルームや収納の少ない部屋にも適している。また、高さがあるため、ベッド下の掃除がしやすい。