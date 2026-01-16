新生活に最適！ タンスのゲン「L字収納付きベッド」ですっきり整理

「L字収納付きベッド」の設置・使用イメージ

必要な物を手の届く位置にまとめて置く

L字に広がる収納スペースに、

ベッド周りの小物をまとめて置ける

ヘッドボードの収納部分には

USBポートとコンセント×2口を用意

ロースタイルなので空間を広く感じられ、

上り下りしやすい

側面部分の棚は左右どちらにも付け替え可能

木目調デザインを採用

2色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは1月14日に、ヘッドボード側だけでなく側面部分にも棚を取り付けた「L字収納付きベッド」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、シャビーアッシュ、ホワイトウォッシュの2色。価格は、シングルサイズが2万7999円、セミダブルサイズが3万1999円。「L字収納付きベッド」は、ベッドの周囲に集まりがちな、スマートフォンや目覚まし時計、照明、眼鏡といった日常的に使う小物を、L字型に広がる収納スペースによって手の届く位置にまとめて置けるベッド。インテリア小物を並べてディスプレーすれば、機能性だけでなくインテリア性も兼ね備えたベッド周りの演出が可能になる。ヘッドボード側のみに収納を備えるベッドと比較して収納量が増えており、マンガや文庫本などをシリーズでまとめて収納するといった使い方にも対応する。ヘッドボードの収納部分には、USBポートとコンセント×2口を用意しているので、スマートフォンの充電はもちろん、間接照明や加湿器などの電源としても使える。また、スライドカバーも備えているので、端子にホコリが入ってしまう心配もない。一般的なベッドと比較して高さを抑えたロースタイルのため、空間への圧迫感が軽減されるとともに、視線が抜けて空間を広くすっきりと感じられる。また、部屋のスペースに余裕がない場合でも開放感を保ちやすいほか、ベッドへの上り下りがしやすいので、小さな子どものいる家庭でも安心して使える。側面部分の棚は、左右どちらにも付け替え可能なため、部屋の間取りや他の家具の配置に合わせて柔軟にレイアウトを組み替えられる。木の温もりを感じられる木目調デザインを採用しており、優しい色合いの木目調なのでフローリングやナチュラルテイストの家具、ファブリック製品とも合わせやすく、幅広いコーディネートに対応する。