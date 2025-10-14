見た目も手触りも「もはや、うさぎ。」、2枚合わせ毛布がタンスのゲンから

もはや、うさぎ。

タンスのゲンは10月10日に、SNSで話題の立体的な「ふわもこ」デザインを毛布のアクセントとして取り入れ、ソファやベッドに置くだけで部屋を華やかに演出できる2枚合わせ毛布「もはや、うさぎ。」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、チャコールグレー、クリームアイボリー、フォーンベージュ、パウダーグレーの4色。価格は、ハーフ（100×160cm）が3333円、シングル（140×200cm）が5555円、セミダブル（160×200cm）が6499円、ダブル（180×200cm）が6999円、クイーン（200×200cm）が7999円。「もはや、うさぎ。」は、うさぎの毛構造と体温に着目して開発された、独自の温感生地を使用した毛布で、うさぎの平均体温である約38.5℃という人間より少し高い体温を再現すべく、素材や構造の細部にまでこだわっている。表地には、湿気を吸収して熱に変える吸湿発熱素材を採用し、うさぎの上毛のようにふんわりと身体を包み込む。裏地には、高い断熱性能をもつエアロゲルを配合することで、外気の冷たさを遮断しつつ布団内の熱を逃すことなくキープする。さらに、2枚合わせ構造によって自然な空気の層をつくり、軽やかながらしっかりとあたたかい包み込まれるような心地よさを実現した。あわせて、うさぎの毛のような長さと柔らかさを備え、指先がやさしく沈み込むような繊細な柔らかさによる、しっとりと滑らかな肌触りを実現する30mmのロングパイル生地を採用したほか、一般的なフランネル生地と比較して約3.8倍に達する高密度仕様で、うさぎのぬくもりと触り心地を両立している。使用しないときは付属の収納ケースに入れて、クッションとしても使用できる。収納ケースは「もはや、うさぎ。」本体と同じ素材を使用しているので、部屋の雰囲気を崩すことなくインテリアになじむ。また、ファスナー付きで出し入れがしやすく、リビングやベッドサイドに置いておくだけで見た目にもかわいらしいアクセントになる。