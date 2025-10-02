極上の“とろふわ”触感を実現、タンスのゲンのムートン調ブランケット「MOUU」

MOUU

寒くなる季節にぴったり

使用イメージ

50mmのロングパイル採用で

本物のムートンのような触り心地に

裏面には「とろりん」シリーズの生地を採用

タンスのゲンは9月30日に、なめらかな肌触りのムートン調ブランケット「MOUU」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、ハーフサイズが3999円、シングルサイズが6999円、セミダブルサイズが7999円、ダブルサイズが8999円。「MOUU」は、羊毛の毛皮の柔らかさや温もりを再現したムートン調の素材を採用することで、ふんわりとした毛並みと上質な肌触りを実現したブランケット。とろふわな肌触りを目指して50mmのロングパイルを採用しており、頬ずりしたくなるような柔らかさを生み出すとともに、独自加工によってまるで本物のムートンのような贅沢な触り心地を実現した。一般的なフランネル生地の密度（1平方メートルあたり180g）の約6.6倍に相当する、1平方メートルあたり1200gの密度で、毛足の根元がしっかり固定されているので抜けにくく、摩擦や引張にも強いなど耐久性に優れているため、末永く愛用できる。表面には肌触りのよいムートン調生地、裏面には「とろりん」シリーズの生地を採用し、なめらかで心地よい触感に加えて高い保温性を備えており、冬を快適に過ごせる。