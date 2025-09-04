残暑も冬も快適に、「moket light」からオールシーズン使える軽やかブランケット

「moket」シリーズのブランケットに

軽やかな掛け心地の「moket light」が登場

ひざ掛けや羽織でも活躍

使用イメージ

ナチュラルで可愛い立体編みデザインを採用

4色のカラーバリエーションを用意

（上から）ミルクアイボリー、バニラベージュ、

スモーキーピンク、アッシュグレー

タンスのゲンは9月3日に、ブランケット「moket（モケット）」シリーズの新製品として、軽やかな掛け心地でオールシーズン快適に使える「moket light（モケットライト）」を発売した。カラーは、ミルクアイボリー、バニラベージュ、スモーキーピンク、アッシュグレーの4色。価格は、ハーフが2222円、シングルが2999円、セミダブルが3999円、ダブルが4999円。「moket light」は、さらりと軽やかな掛け心地で1年を通して快適に使えるブランケット。エアコンの効いた部屋で感じるわずかな冷えも心地よくカバーし、残暑が残る時期には1枚で涼しく、冬場には厚手の布団の中掛けとして重ねて使用できる。ベッドでの冷え対策だけでなく、ひざ掛けや羽織、ソファにかけるインテリアアイテムとしても役立ち、季節やシーンを問わず活躍する。北欧風の明るい空間からナチュラルテイストのやさしい雰囲気、シックでモダンな部屋まで幅広いインテリアスタイルに自然と溶け込み、置くだけで部屋の雰囲気を整えて洗練された佇まいを演出してくれる。編みかごのように縦横の糸が交差する立体的な「バスケット編み」を採用し、存在感のある編み目はナチュラルな可愛らしさを添えるとともに、SNS映えする今の暮らしに寄り添うインテリアスタイルにもマッチする。また、高密度に織り上げているので型崩れしにくく、洗濯後も美しい形を保てる。あわせて、柔らかな肌触りと上品な光沢が特長のシェニール糸を使用し、やさしい質感がリラックスタイムに心地よいぬくもりを添えてくれる。さらに、静電気防止加工を施しているので、季節を問わず不快感やホコリの付着を抑えられる。そのほか、厚生労働省が定める「低ホルムアルデヒド」の基準値を大きく下回る安全性が確認されているため、子どもや敏感肌の人でも安心して使える。また、家庭の洗濯機で丸洗いできる。