耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」のスペシャルモデル

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新製品として、新たなフィールドへの挑戦や新生活を迎える人に向けたスペシャルモデルを2月6日に発売する。G-SHOCKからは「FIRE PACKAGE」として「AWG-M100FP」と「GW-2320FP」、BABY-Gからは「Spring Package」として「BGD-5650SP」と「BGA-2800SP」をラインアップ。いずれもスペシャルパッケージ仕様で、ギフトにも最適なアイテムとなっている。AWG-M100FP／GW-2320FPはシンプルで力強いオールブラックデザインを採用。AWG-M100FPはデジタルとアナログのコンビネーションモデルで、世界6局対応の標準電波受信機能とタフソーラーを搭載する。一方、デジタル表示・電波ソーラー搭載のGW-2320FPはシンプルなデザインで、ワールドタイム、ストップウォッチ、アラームなど、実用的な機能が充実している。BABY-Gの「Spring Package」は、ともにホワイトとピンクを組み合わせた爽やかなカラーリングで新しい季節の訪れを表現している。BGD-5650SPは人気のスクエアデザインを採用し、タフソーラー、世界6局対応の標準電波受信機能であるマルチバンド6を搭載し、ファッションシーンに調和するデザインと高い実用性を両立している。BGA-2800SPは、多層構造のケースデザインが特徴のスポーティモデル。耐衝撃構造と10気圧防水に加え、タフソーラーとマルチバンド6電波受信機能を搭載する。ワールドタイムなどの実用機能も備え、旅行やレジャーシーンにおいても快適に使用できる。価格は、AWG-M100FPが3万1900円、GW-2320FPが2万4200円、BGD-5650SPが2万900円、BGA-2800SPが2万4200円。