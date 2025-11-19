木の香りと自由なレイアウトを楽しむ！ タンスのゲンから「国産ひのきのパレットベッド」

パレットベッド ひのきモデル

部屋の広さや用途に応じて自在に組み合わせる

「ヘッドボード用パレット」に設けられた、

ブックシェルフスペースの使用イメージ

各セットのパーツ構成例

専用の金具を用いた固定イメージ

通常パレット4×2枚でのレイアウトイメージ

通常パレット4×3枚でのレイアウトイメージ

パーツの組み合わせによって、さまざまなレイアウトを楽しめる

タンスのゲンは11月17日に、木製パレットを使用することによって、組み合わせ次第でさまざまなレイアウトに変えられる「パレットベッド」シリーズに、香り豊かな国産ひのきを採用した新モデル「パレットベッド ひのきモデル」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、10枚セットなら2万9999円、15枚セットが4万4999円、20枚セットが5万7999円、25枚セットが6万9999円。「パレットベッド」は、物流業界で荷物の運搬や保管に使われる「パレット」の形状をベースにデザインしたベッド。複数のパレットを並べて付属の金具で連結することで、部屋の広さや用途に合わせて自在に組み合わせられる。今回発売された「パレットベッド ひのきモデル」は、美しい木目と爽やかな香りが特徴の愛媛県産ひのき材を使用し、材料の仕入れから製造まで一貫して国内で行っている。通常パレットに加えて、「ヘッドボード用パレット」にはインテリア小物やスマートフォン・タブレット端末などを置ける幅7cmの溝が設けられているほか、サイド部分には子どもの絵本などの収納が可能なブックシェルフスペースを備える。また、端末の充電や照明機器に使える、コンセント×2口を搭載している。宮棚付きの10枚・15枚・20枚・25枚セットのほか、通常パレットのみのセットや連結パーツ単体でも購入できるので、マットレスのサイズや部屋の広さに応じて必要枚数を追加することで、さまざまなレイアウトを楽しめる。連結部分にはネジやボルトを使用せず、専用の金具を差し込むだけで固定可能な簡単設計なので、寝返りを打ってもパレットがずれにくい。パレットを床に並べて連結すれば、すっきりとしたロースタイルのベッドになる。通常パレットを4×2枚で配置すると幅100cmになり、シングルマットレスがぴったり収まる。また、4×3枚で組めば幅150cmになりダブルマットレスに対応する。そのほか、4×2枚でシングルサイズのベッド部分を作って、余ったパレットは宮棚として使ったり、パレットを2～3枚重ねてPCやタブレット端末などを置けるサイドテーブルにしたり、パレットよりも小さめのマットレスを置くことでサイドにスペースを作り、ステージベッドのような見た目を演出したり、といった使い方もできる。