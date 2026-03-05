iPhoneと同じチップを搭載したMacが登場！　10万円切り「MacBook Neo」

MacBook Neo（シトラス）

Appleは、iPhoneと同じチップを搭載した新しいノートブック型Mac「MacBook Neo」を発表した。3月5日から予約注文を受け付け、3月11日に発売する。新しい「MacBook Neo」は、13インチのLiquid Retinaディスプレーと「iPhone 16 Pro／16 Pro Max」と同じ「A18 Proチップ」を搭載し、ウェブのブラウズやコンテンツのストリーミングから写真の編集まで幅広く利用できる。デザイン面では美しく仕上げたアルミニウムを採用し、長く使えるように設計した。有線オーディオ用のヘッドホンジャックも備えている。カラーはブラッシュ、インディゴ、シルバー、シトラスの4色。ファンレス設計で、バッテリー駆動時間は最大16時間。サイズは幅29.75cm×奥行き20.64cm×高さ1.27cm、重さは1.23kg。Apple Storeでの販売価格は、ストレージ256GB・Magic Keyboardモデルが9万9800円、ストレージ512GB・Touch ID搭載Magic Keyboardモデルが11万4800円。