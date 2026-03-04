M5搭載「MacBook Air」3月11日発売　カラーは4色　18万4800円から

「Studio Display」と「Studio Display XDR」

「M5」「M5 Pro」を発表

今回発表のMacで最も安価な「MacBook Air」

プロ向けの「MacBook Pro」

「M5 Pro」と「M5 Max」

Appleは、新しいMacシリーズ3製品と新しい「Studio Display」を発表した。いずれも3月4日から予約注文を受け付け、3月11日に発売する。新しい「MacBook Air」は最新チップの「M5」を搭載し、クリエイティブなプロジェクトから複雑なAIタスクまで、さまざまなワークフローをパワフルにこなすことができる。画面サイズは13.6インチと15.3インチをラインアップ。どちらも標準ストレージは従来の2倍の512GBに引き上げ、「Wi-Fi 7」と「Bluetooth 6」で通信可能な「N1ワイヤレスチップ」を搭載する。カラーはスカイブルー、ミッドナイト、スターライト、シルバーの4色。プロ向けの新しい「MacBook Pro」は「M5 Pro」または「M5 Max」を搭載し、前世代と比較して最大4倍のAIパフォーマンス、M1モデルと比較して最大8倍のAIパフォーマンスを発揮する。画面サイズは14インチと16インチをラインアップ。バッテリー駆動時間は最大24時間で、96W以上のUSB-C電源アダプタを使うと、わずか30分で最大50％まで高速充電できる。Apple Storeでの販売価格は、M5搭載13インチMacBook Airが18万4800円から、M5搭載15インチMacBook Airが21万9800円から、M5 Pro搭載の14インチMacBook Proが36万9800円から、M5 Pro搭載の16インチMacBook Proは44万9800円から、M5 Max搭載の14インチMacBook Proは59万9800円から、M5 Max搭載の16インチMacBook Proが64万9800円から。新しいMacBook Proに搭載する「M5 Pro」と「M5 Max」は、製品発表と同時に発表した新しいチップで、2つのダイを1つのシステムオンチップ（SoC）に統合するAppleが設計した新しいFusionアーキテクチャを使用して作られている。このほか、新しい「Studio Display」とプロ向けの27インチ5K対応ディスプレー「Studio Display XDR」も発売する。価格はStudio Displayが26万9800円から、Studio Display XDRが54万9800円から。