上下2画面で作業効率が劇的アップ！ アイ・オー・データ機器の14型デュアルモバイルディスプレー

LCD-YC1412DX

「ノート＋2画面」の3画面環境を構築

14型サイズを上下に配置できる

左右に配置することもできる

対面置きも

USB Type-CとHDMIの接続に対応

三つの画面モードに対応

設置の自由度が高い

アルミ筐体を採用

アイ・オー・データ機器は、14型フルHDディスプレーを上下2面に搭載したデュアルモバイルディスプレー「LCD-YC1412DX」を発表した。出荷開始は3月中旬を予定している。価格はオープンで、実勢価格は5万9950円。受注生産として、「LCD-YC1412DX-AG」も発売する。USB Type-C 1本で給電と映像出力ができ、ノートPCと組み合わせることで最大3画面のマルチディスプレー環境を実現する。LCD-YC1412DXは、オフィスや自宅、外出先など、限られたスペースでも効率よく作業できる。A4ノートPCに近い14型パネルを上下に配置し、設置性と視認性のバランスを高めた。USB Type-C接続に対応。ケーブル1本で給電と映像出力が可能なため、カフェや出張先でも電源不要で使用できる。USB Type-CとHDMIの同時接続にも対応し、最大3画面（ノートPC＋上下2画面）のマルチディスプレーを構築できるのは大きな特徴だ。OS側の設定は不要で、本体側のスイッチで「拡張」「複製」「大画面」の3モードをワンタッチ切替できるのも使いやすい。拡張モードでは、2画面を独立表示し、資料作成やチャット、Web会議などを効率化。複製モードでは上下2画面に同一内容を表示し、上画面が自動反転するため、商談やプレゼン、カウンター業務に最適だ。大画面モードでは、2画面を縦につなぎ、約21型相当の縦長表示が可能で、仕様書や縦長Webページの確認がスムーズになる。上下2面置きで省スペース化、左右並びで縦長表示に最適、対面置きで資料共有に便利など、設置の自由度が高い。Gセンサーの搭載により、対面利用時は上画面が自動で反転するため、相手に画面を見せる操作がスムーズ。また、L字型コネクタケーブルを採用することで、配線が作業スペースに干渉しにくい設計もポイントだ。本体重さは約1.3kg。アルミ筐体を採用し、出張先やカフェでもスマートに設置できる。スタンドは無段階の角度調整に対応し、奥行きが狭いデスクでも快適に利用できるよう工夫されている。モバイルワークがますます多様化する中、LCD-YC1412DXは生産性向上と省スペース化を同時に叶える新しい選択肢になりそうだ。持ち運びやすさと多機能性を兼ね備えたデュアルディスプレーは、働く場所を選ばない、これからの時代に強い味方になるだろう。