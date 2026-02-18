4K Mini LEDと二刀流DFRのゲーミングモニター、アイ・オー・データが創業50周年モデルとして発売

LCD-GDU271JLAQD

アイ・オー・データ機器は2月18日、ゲーミングブランド「GigaCrysta」の最上位ラインとなる「GigaCrysta S」シリーズ第1弾としてゲーミングモニター「LCD-GDU271JLAQD」を発表した。出荷は3月中旬を予定している。LCD-GDU271JLAQDは、4K解像度とMini LEDバックライト、さらに独自の二刀流DFR（Dual Frame Rate）を備え、50周年にふさわしい技術の集大成となる。最大の特徴は、2304ゾーンのMini LEDローカルディミング。エリアごとに明暗を細かく制御でき、深みのある黒と眩い光を両立している。ピーク輝度は最大1400cd／m2に達し、VESA DisplayHDR 1400認証にも対応。映画鑑賞やRPGなど、映像美を重視するコンテンツで没入感が大きく向上する。FPSで高リフレッシュレート、RPGで高解像度というゲーマーのジレンマをDFR機能で解決。4K／180Hz の高精細モードとFHD／360Hzのスピード特化モードをリモコンによってワンタッチで切り替えられる。「大会基準に合わせて24型でプレーしたい」というニーズにも対応。画面の一部だけを24型相当に縮小表示する「Focus Mode（フォーカスモード）」を搭載し、FPSに集中しやすい環境を簡単に作ることができる。さらに、ドットバイドットに対応した「リアル」モードによって、縮小しても画素が潰れず、精細感を保ったまま表示できる。動きの激しい映像ではモーションブラーが視認性を下げ、撃ち負けの原因になることがある。そこで、「Clear AIM2（クリアエイムツー）」によってMini LEDの特性を生かして上から下に順次点灯する独自チューニングを実装。従来よりもブレを抑え、視認性が向上している。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、TNパネルに比べて色変化が少なく、ミニマップやUIの視認性も良好。美しい発色と高速な応答を両立している。Mini LED、二刀流DFR、Focus Mode、新世代のClear AIM2など、LCD-GDU271JLAQDは機能や画質、応答性を高次元で統合している。ゲーミングモニターの新基準となる可能性を秘めている。