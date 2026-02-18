セールで「最大87％オフ」 お得にPCゲーム楽しめるカプコン公式「Capcom Town Store」がオープン

PCゲームのカプコン公式ストアがオープン

モンハン、ストリートファイター、バイオが安い！ クーポンも配布中

ウルトラストリートファイターⅣ

（3046円→395円）

モンスターハンターライズ：サンブレイク

（本編とのセットが5990円→958円）

カプコンは2月16日、同社のPCゲームをお得に購入できる公式ストア「Capcom Town Store」を公式WEBサイト「Capcom Town」にオープンした。オープンを記念して、「10％割引クーポン」を配布中。Capcom Town Storeは、「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを販売する公式ストアで、「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」などを展開し、お得にPCゲームを購入できる。サイトでは、対象タイトルをまとめて購入することで最大15％オフの割引が適用される「まとめ買い割引」を実施しており、セール対象商品もまとめ買いの対象だ。さらに2月26日まで、「CAPCOM PUBLISHER SALE」を開催。「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなどカプコンの人気タイトルが、セール価格となっており、割引率は最大87％だ。ちなみに、最大割引率の87％オフとなっているタイトルは格闘ゲームの「ウルトラストリートファイターⅣ」。3046円のところ395円となっている。次点はこちらも根強い人気がある「モンスターハンターライズ：サンブレイク」。85％オフの598円で購入できるが、本編「モンスターハンターライズ」とのセットの場合は84％オフの958円となっているので、モンハンライズが初めての場合はこちらを購入した方がお買い得だ。