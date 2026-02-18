肌に優しいセラミック製のスマートリング 「Oura Ring 4 Ceramic」

高強度の高性能ジルコニアセラミックを採用

Oura Ring 4 Ceramic

軽量な着け心地

滑らかで光沢のある質感

OURAは2月16日、スマートリング「Oura Ring 4 Ceramic」をAmazon公式ストア、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダデンキの各公式オンラインストアで発売した。価格は、7万4800円。カラーはミッドナイト、ペタル、タイド、クラウドの4色展開。新製品は、高度なヘルスケア技術とエレガントなデザインをそのままに、素材は肌に優しくアレルギーの心配が少ない高性能ジルコニアセラミックを採用したのが特徴。耐久性と軽量な着け心地で、滑らかで光沢のある質感となっている。焼成プロセスを経て素材の強度を高めており、耐久性と硬度を両立。専用のセラミック・ポリッシング・パッドが付属し、細かな擦れ跡であれば、簡単に取り除ける。機能面では、40以上の生体情報を追跡。睡眠、アクティビティ、ストレス、代謝、心臓の健康などの指標で、フィードバックを確認することができる。バッテリー持続時間は5～8日間で、通常20～80分で充電が完了する。気になるサイズ感だが、サイジングキットで事前にサイズを確認すれば、オンラインでも安心して購入できる。