関東で進む「未来ショッピング」最前線！ デジタル×体験型の施設を紹介

近年、関東エリアではショッピングモールや複合施設が一気に進化しています。買い物だけでなく、デジタル技術を駆使したアトラクション、没入型の映像体験、さらに環境への配慮を組み合わせた「次世代型ハイテク施設」が増加中。そこで、関東で体験できる最新のハイテク商業施設を紹介します。埼玉県越谷市にある日本最大級の商業規模を誇るイオンレイクタウンは、「kaze」「mori」「outlet」の3棟から構成される巨大ショッピングシティ。最大の特徴は、「買い物」と「環境テクノロジー」が融合した次世代型の都市空間です。施設全体には、先進的な省エネ設備、大型の自然換気システム、太陽光発電を活用したエコ運営など、大規模施設では珍しい環境配慮型システムを採用。広大な敷地を生かした体験型イベントや、アクティブなライフスタイルに寄り添うショップ構成も魅力です。東京都渋谷区の渋谷スクランブルスクエアは、渋谷駅直結・直上の地上47階建ての大規模複合施設。特に人気なのが「SHIBUYA SKY」で、高層展望台からの眺望と最先端の映像演出を組み合わせたハイブリッド体験が楽しめます。高層ビル上空を歩くような臨場感が味わえることに加え、空間と映像がリンクするインタラクティブ演出やフォトスポットにもなるデジタルアートなど、渋谷の街を空から体感する唯一無二のスポットです。東京・銀座のランドマークとしての存在感が強い銀座シックスは、「空間演出」と「アート」が特徴的なハイエンド施設です。館内を彩る大規模デジタルアートをはじめ、ハイテクを取り入れた現代的なファッション・ライフスタイルショップ、洗練された建築デザインと最新展示など、落ち着きある空間ながら随所に先端表現が取り入れられたアート×テックの複合スポットです。お台場の人気スポットとして長年愛されるダイバーシティ東京（東京都江東区）。特に象徴的なのが、「実物大ユニコーンガンダム立像」です。夜には、光の演出、音響とリンクしたモーション、巨大映像と融合したショーなど、最新テクノロジーを駆使したライブ演出が楽しめます。ショッピングとエンターテインメントが融合した体験型モールとして進化し続けています。千葉県木更津市にある関東最大級の店舗数を誇る木更津アウトレットは、広大な敷地を生かしたデジタル化が進むアウトレットです。館内外でデジタルサイネージを活用していることに加え、将来的には自動配送ロボットの導入も計画されています。敷地の広さを生かした回遊しやすい構成で、「非日常のショッピング体験」を快適にする仕組みが次々と取り入れられています。関東エリアでは、ショッピングやグルメだけでなく、デジタル体験や映像演出、エンタメ要素を組み合わせた施設が加速度的に増えています。最新テクノロジーを取り入れた商業施設は、今や「買い物の場所」から「体験の場所」へと変化しています。今回紹介したスポットを訪れれば、関東が誇る最先端のショッピングエンタメを存分に味わえるでしょう。