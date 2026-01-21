「デュアル」型駅前商業エリア「東岸和田スクエア」誕生！

東岸和田駅・西口の「東岸和田スクエア」が

本格スタート

「泉州卸商業団地」とショッピングモール「ミラモール東岸和田駅前」が一体化

ミラモール東岸和田駅前

泉州卸商業団地

駅前商業エリア「東岸和田スクエア」（大阪府岸和田市、運営：住商ビルマネージメント）が1月に、JR阪和線・東岸和田駅の西口前にて本格始動する。「東岸和田スクエア」は、長年にわたって泉州地域の業務・商流を支えてきた拠点「泉州卸商業団地」と、食品・住関連を核とする複合型ショッピングモール「ミラモール東岸和田駅前」という、性格の異なる2つの商業施設を一体化させた、新たな駅前商業エリア。「プロユースの専門性」と「日常の利便性」という2つの価値を、同一エリア内で共存・融合させることによって、買い物・業務・体験の在り方そのものをアップデートする、地域初の「二元（デュアル）型」駅前商業エリアとなる。ミラモール東岸和田駅前は、食品スーパー「バロー」、ホームセンター「コーナン」をはじめ、生活雑貨、衣料品、サービス店舗、医療・クリニックなどが集積する複合型ショッピングモール。毎日の暮らしに必要な「便利さ」と「選ぶ楽しさ」を兼ね備えるとともに、駅前立地ならではの高い利便性によって、地域の新たな生活拠点となることを目指す。長年にわたって泉州地域の業務・商流を支えてきた、卸売店舗が集積する商業団地である泉州卸商業団地は、専門性の高い商品力と確かな品質で飲食店・小売業・事業者から一般消費者まで、幅広いニーズに応える。1月23日・24日の各日10～16時には、オープニング記念イベントの第1弾として、ミラモール東岸和田駅前および泉州卸商業団地の対象店舗での買い物レシート（紙のレシート2枚以上、合計2000円以上）を提示することで、両施設がセレクトしたおすすめアイテムが先着1000名（各日先着500名）にプレゼントされる。賞品は、「ミラモール東岸和田駅前」賞が鍋つゆの素、キッチンフリーザーバッグ、ハンドタオル、「泉州卸商業団地」賞が新鮮たまごパックL寸、お菓子の詰め合わせ、インスタントコーヒースティックタイプ、玉ねぎドレッシング、食品保存ケース、日本製 紅白フェイスタオル。同エリアでは今後も、卸売団地と商業施設が一体となったエリア特性を活かした、地元食材を楽しむキッチンカーイベントや、宝探し型・回遊イベントといった、さまざまな体験型イベントの開催を検討している。買い物だけでなく、家族で楽しめる駅前エリアとして、継続的なにぎわい創出を目指していく。