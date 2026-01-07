大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」、1月31日まで「ふゆSALE」を開催中！

ホワイティうめだにて「ふゆSALE」が1月31日まで開催中

1月13日まではすみっコたちのお正月装飾も登場！

「ふゆSALE」の概要

セール期間中は「めぐって当てよう！グルメ＆ショッピングスタンプラリー」も

2回にわたって同時開催

「すみっコぐらし」による

正月ビジュアルのイメージ

大阪地下街は1月2～31日の期間、「ふゆSALE」を大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」（大阪府大阪市）にて開催している。「ふゆSALE」では、ファッション・雑貨・コスメ・リラクゼーションといった物販・サービス店を中心に、おトクなセールやサービス企画を展開する。「ふゆSALE」期間中に、ホワイティうめだの飲食・食物販各店と物販・サービス各店での、1000円以上の利用で貯まるスタンプを集めることで応募できる、「めぐって当てよう！グルメ＆ショッピングスタンプラリー」も同時開催されている。スタンプが貯まったスタンプカードを、館内の応募BOXに投函することで応募完了となる。1月2～16日の期間に投函した人の中から抽選で10組20名に、温泉宿でカニを満喫することが可能な「至福の温泉美食旅ペア」が、1月17～31日の期間に投函した人の中から抽選で20名に、6種のブランド米が隔月で計60kg届く「お米定期便1年分」が当たる。なお、抽選に外れた人の中からWチャンスとして、ホワイティうめだで使える2000円分のデジタル商品券が計52名にプレゼントされる。さらに、2025年12月26日～2026年1月13日の期間には、「すみっコぐらし」のすみっコたちがお正月ビジュアルで登場する、お正月装飾を「泉の広場」「サニーテラス」「FARURU通路」にて実施している。