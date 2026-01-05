PCもタブレットもスマホも立てられる 吸盤式の超コンパクトなスタンド「かるピタ」

超コンパクトなデバイススタンドが登場

小さいけど耐荷重は6kg 使い方次第でスマホやタブレットなども立てられる

かるピタ

ノートPC取り付け例

スマホやタブレットにも使える

シルバー（左）、ブラックをラインアップ

Neoはこのほど、同社がクラウドファンディングサイト「Makuake」で展開しているデバイススタンド「かるピタ」のプロジェクトが、開始10分で目標金額に達したことを発表した。製品は、吸盤式を採用することで、コンパクト性を追求したスタンドとなっている。スタンドとはいうものの、左右独立しており、それらをノートPCなどの裏面に張り付けて使用する。重量は一個約45gで、サイズは6cm×3cm、亜鉛合金製で耐荷重は6kgだ。ノートPCに使用する際は左右のバランスを気にして取り付ける必要があるだろうが、持ち運びも苦労せず、スマホやタブレットなど、吸盤が張り付くものなら立てられるため、用途は幅広い。小さいながらも3段階の高さ調節機能も付いている。カラーはシルバー、ブラックの2色展開で通常価格は2個セットで3500円。超早割価格は30％オフの2450円、早割は25％オフの2600円となっている。プロジェクトは1月30日まで。