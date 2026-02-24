BLACKRAPID新作ストラップ「ハイブリッドX」発売、2台同時携行と快適性が向上

「BLACKRAPID ハイブリッド X エクストラコンフォート」（左）と

ハクバ写真産業は2月19日に、速写と快適さを兼ね備えたストラップを提供するカメラアクセサリーブランド「ブラックラピッド（BLACKRAPID）」の、「BLACKRAPID ハイブリッド X エクストラコンフォート」と「BLACKRAPID スポーツ X エクストラコンフォート マルチテライン」の2製品を、リニューアル発売した。どちらも価格はオープン。「BLACKRAPID ハイブリッド X エクストラコンフォート」「BLACKRAPID スポーツ X エクストラコンフォート マルチテライン」ともに、登山から結婚式、超望遠レンズから短焦点レンズまで、あらゆるシーンと機材に対応するカメラストラップ。軽量素材と特許取得の高耐久パーツを採用することで、ストラップの存在を気にすることなく瞬間を捉えることへの集中を可能にする。「BLACKRAPID ハイブリッド X エクストラコンフォート」は、2台のカメラを同時に携行できる2-in-1仕様の斜め掛け速写ストラップ。特許を取得した独自構造によって、左右に1台ずつ計2台のカメラを装着可能となっており、2台のカメラは左肩のみに掛かる設計なので、右肩はバッグやその他機材を持つために使える。今回のリニューアルでは、「eXtra」パッドを搭載することでフィット感とクッション性を向上し、長時間でも快適に撮影できるようになった。あわせて、左側のストラップが取り外せ、ダブルスリングとしてもシングルスリングとしても使用可能となっている。公式オンラインショップでの価格は3万1800円。「BLACKRAPID スポーツ X エクストラコンフォート マルチテライン」は、「BLACKRAPID」のベストセラーカメラスリング「スポーツ」に、さらに快適なフィット感を実現すべく、「eXtra」パッドを装備してリニューアルしたモデル。一眼カメラを斜め掛けで持ち運べるため、重さが首ではなく肩に効果的に分散される。カメラは常に右腰でスタンバイさせ、必要な瞬間に素早く引き上げてシャッターを切る速写スタイルを、長時間でも快適に保てるよう設計されている。今回のリニューアルで追加された「eXtra」パッドのクッションによって、分散された重量を支える肩への負担がさらに軽減され、長時間撮影での疲労が抑えられる。公式オンラインショップでの価格は2万3800円。