カメラマン必携！ BLACKRAPID最新ストラップで快適撮影を実現

（左から）BLACKRAPID ダブルX エクストラ コンフォート、

BLACKRAPID ダブルスリムX エクストラ コンフォート、BLACKRAPID スポーツX エクストラ コンフォート

長時間の撮影でも疲れにくい

ハクバ写真産業（ハクバ）は12月12日に、カメラアクセサリーブランド「BLACKRAPID（ブラックラピッド）」の、「BLACKRAPID ダブルX エクストラ コンフォート」「BLACKRAPID ダブルスリムX エクストラ コンフォート」「BLACKRAPID スポーツX エクストラ コンフォート」の3製品をリニューアル発売した。いずれも価格はオープン。「BLACKRAPID ダブルX エクストラ コンフォート」は、「BLACKRAPID」におけるもっとも多用途な、プロフェッショナル向けに設計されたデュアルカメラハーネス。今回、さらなる快適なフィット感を実現する「eXtra」パッドを備えてリニューアルされた。バックパックのように両肩に快適に装着可能で、2台のカメラを両サイドに安定して携行できる。必要な機材すべてを常に手の届く範囲に保持可能なので、瞬時のシャッターチャンスを逃さない。「BLACKRAPID ダブルスリムX エクストラ コンフォート」は、バックパックのように両肩に装着して、2台のカメラやレンズを素早く切り替えられるプロカメラマン向けデュアルカメラハーネスの機能はそのままに、シルエットがよりスリムになったスタイリッシュモデル。ハーネスの幅をスリム化することによって、特に体格に合わせてよりフィットするデザインを求める人や、機材をコンパクトかつスタイリッシュに携行したい人に適している。「BLACKRAPID スポーツX エクストラ コンフォート」は、「BLACKRAPID」のベストセラーカメラスリング「スポーツ」の、さらなる快適なフィット感を実現する「eXtra」パッドを備えたリニューアルモデル。一眼カメラを斜め掛けで携行することで、重さを首ではなく肩に効果的に分散した。カメラは常に右腰でスタンバイし、必要な瞬間に素早く引き上げてシャッターを切る速写スタイルを、長時間でも快適に保てる。また、「eXtra」パッドのクッションは分散された重量を支える肩への負担をさらに軽減し、長時間の撮影における疲労を抑える。「BLACKRAPID」は、速写と快適さを兼ね備えたカメラ用ストラップを提供するアクセサリーブランドで、米シアトル在住のカメラマンであるロン・ヘンリー氏が発案した。より快適に機材を携行でき、素早く撮影体勢に入れるために設計されている。