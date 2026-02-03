AIビジョンで映像を最適化 MSIの200Hz 27型WQHDゲーミングモニターはアンダー4万円

性能とコスパを両立 MAGシリーズ最新

コントラストや彩度を自動で最適化 ゲーマー向け機能備えながら目にも優しい

MAG 274QPF E20

AIビジョンによるコントラスト・彩度の自動最適化

画面のちらつきやブルーライトも軽減

エムエスアイコンピュータージャパンは2月5日、ゲーミング性能とコストパフォーマンスを両立した「MAG」シリーズから27インチゲーミングモニター「MAG 274QPF E20」を公式オンラインショップ、Amazon、JoshinWebなどで発売する。価格は3万7800円前後。新製品は、WQHD（2560×1440）解像度で、RAPID IPSパネル、リフレッシュレート200Hz、応答速度0.5msを採用したゲーミングモニター。WQHD画質で高精細な映像を楽しめるほか、高いリフレッシュレートで、動きの素早いゲームタイトルでも滑らかな描写を実現する。DisplayHDR 400にも対応し光と影をリアルに再現でき、高い臨場感も特徴だ。ゲーマー向けとしてナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能といった便利な機能も搭載する。このほか、高さ調節、左右90度回転の縦表示が可能なスタンド機能が使用できるほか、アンチフリッカー、ブルーライトカット機能といった長時間でも目に優しい機能も設ける。インターフェースは、HDMI 2.0b×2、Display Port 1.4a×1、USB Type-C（DP Alt mode）×1、ヘッドホン出力×1を搭載する。