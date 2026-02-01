懐かしいカラーリング 重さ56gのMagSafe対応スマホ用コントローラーがクラファンで人気集める

コンパクトなMagSafe対応コントローラーがクラファン登場

ガジェットの輸入販売を行うEE-Life Storeがクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で展開するマグネット式ゲームコントローラー「abxylute M4」。どことなく昔のゲーム機を彷彿とさせるカラーリングで注目を集めている。製品は、abxyluteが展開する最新コントローラーとなっており、MagSafe対応で軽量コンパクトな点が特徴。今回のプロジェクトは日本上陸プロジェクトという位置づけだ。重さは56g。スリム設計でポケットにもすっぽりと収まってしまうサイズ感だ。また、90年代のコントローラーに採用されていた「導電性ゴム」の技術を融合し、懐かしさも感じられる構造だという。メカニカルスイッチにはない反発力と静音性となっている。付属の磁気リングはスタンドとしても活用可能。コントローラーを分離したセパレートモードでスマホゲームを遊べる。このほか、連射モードなどの機能も搭載。最大連続使用時間は12時間となっている。カラーは、無難なレトロ・ホワイトほか、任天堂の名機「ゲームキューブ」ライクなコズミック・オレンジ、スペシャル・ブルー、そしてスケルトンカラーのアトミック・パープル、ファントム・ブラックの5色が選べる。クラファンサイトでは、プロジェクト開始から数日で支援人数500人を突破。目標金額を大幅に上回る500万円以上の支援金額が集まっており、ユーザーの期待の高さが表れている。早割なども展開されているので、気になる人はチェックしてみよう。プロジェクト期間は3月14日までだ。