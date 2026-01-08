スマホがゲームボーイっぽくなる 縦画面のスマホゲームを快適に遊べるコントローラー「GameSir Pocket Taco」

スマホが縦型携帯ゲーム機に早変わりなコントローラー

クランプ式でスマホに固定 コンパクトで持ち運びしやすい

GameSir Pocket Taco

スマホを挟み込んで固定する シリコンパッドで傷がつかないようになっている

カラーリングも相まって、縦型ゲームだけでなくレトロゲームに最適

ボタン割り当てなどのカスタマイズはGameSirアプリで行う

クラファンページもオープンしている

GameSirは1月6日、「縦型携帯ゲーム機」を再定義したスマートフォン向けコントローラー「GameSir Pocket Taco」の予約注文を開始した。公式ストアでの価格は5559円。新製品は、クランプ式デザインを採用しており、スマートフォンに固定することで、縦型携帯ゲームをさらに楽しめるようになるコントローラー。往年の名機「ゲームボーイ」を彷彿とさせるカラーリングを採用し、どことなく懐かしさを感じるデザイン。レトロなゲームやドット調のゲームを遊んでみたくなるビジュアルだ。接続方式はBluetoothを採用。展開すると自動的に電源がオンになり、閉じると自動的に電源がオフになる。キーボードモードも搭載しており、ボタン割り当てを変更すれば、さまざまな使い方ができそうだ。なお、中空底デザインを採用することで、使用中でもデバイスの充電が可能となっている。サイズは、78×70.9×20.7mmで、重さは62.2g。持ち運びにも苦労しないサイズ感で、専用の収納ボックスも付属する。バッテリー容量は600mAh。なお、GameSirは同製品についてクラウドファンディングサイト「Kickstarter」でプロジェクトを立ち上げ、応援・フォローを呼び掛けている。