プロ級の音質を簡単に実現 USB-C端子でスマホでもすぐ使えるShureのマイク「MV88 USB-C」

シュア・ジャパンは1月5日、世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」で、コンパクトで持ち運びやすいUSBマイク「MV88 USB-C ステレオマイクロホン」を発表した。発売は2月19日を予定しており、参考価格は2万8150円。2月12日から予約受付を開始する。新製品は、オリジナルのMV88を刷新し、新たにUSB-C端子を搭載したモデル。AndroidやiOSデバイスに直接接続でき、パワフルなオーディオ処理をポケットサイズのデザインで実現している。バックグラウンドノイズを除去するリアルタイム・デノイザー機能、録音中の入力レベルをリアルタイムで自動調整するオートレベルモードなどを備え、プラグを差し込むだけで、プロ級の音質で録音を開始できる。収音パターンはステレオモード、モノカーディオイド、モノ双指向性、Rawミッドサイドの4つから選択可能。これらを使用すれば、旅行Vlogの撮影、リハーサルの記録、インタビューの録音、ライブイベントの収録といったあらゆる録音シナリオに対応できる。このほか、録音シナリオから選べる5つのクイックスタートプリセットも用意。MOTIV Video、MOTIV Audioモバイルアプリ、MOTIV Mixデスクトップアプリを使用すれば、マイクゲイン、5バンドEQ、リミッター、コンプレッサー、ハイパスフィルター、ステレオ幅といった項目を調整し、自分で音質をカスタマイズできる。