ASUSとKOJIMA PRODUCTIONSがPCでコラボ！ 2-in-1ゲーミングノート「ROG Flow Z13-KJP」とデバイス3製品

ゲーミングノートPCとデバイスを発売

「ルーデンスが装備するガジェット」をテーマに誕生

ROG Flow Z13-KJP

専用ハードケース

ACアダプター

ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC

（デセニウムゴールド）

ゲーミングデバイス3製品

ASUS JAPANは、ゲームクリエイター小島秀夫氏によって設立されたゲームスタジオ「KOJIMA PRODUCTIONS」とのコラボレーションモデルとなる2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」と、限定デザインのゲーミングデバイス3製品の予約を受け付けている。発売日は3月6日。ROG設立20周年を記念した、限定シリーズだ。今回のコラボは、ROGのスローガン「For Those Who Dare」と、KOJIMA PRODUCTIONSの「We Are Those Who Play」という理念から生まれた。「ルーデンス（遊ぶ人）が装備するガジェット」を追求し、アートディレクターの新川洋司氏によってデザインされたROG Flow Z13-KJPには、マシンを守る専用ハードケース、力を与えるACアダプターなど、ルーデンスの物語が余すことなく体現されている。ROG Flow Z13-KJPは、「AMD Ryzen AI MAX＋395 プロセッサ」を搭載し、デスクトップ級の性能と省電力性を両立している。AAA（トリプルエー）ゲームからAI処理まで幅広く対応。最大50TOPSのNPUも備え、Copilot＋PCにも準拠している。システムメモリーとビデオメモリーを用途に合わせて自在に割り当てることが可能。ゲームもクリエイティブ作業も、ワンランク上のパフォーマンスを実現する。13.4型の解像度2560×1600ドットでリフレッシュレート180Hz、アスペクト比16:10のタッチスクリーン対応「ROG Nebula Display」を搭載。ガラス面にはコーニング製「Gorilla Glass 5」を使用しており、圧倒的な強度も確保している。別売りの「ASUS Pen 2.0」を使用すれば、筆圧検知4096段階対応でペン入力を行うことも可能だ。このほか、液体金属グリス、ベイパーチャンバー、Arc Flow Fans 2.0など、多層的な冷却技術で高負荷時でも安定動作をキープ。コマンドセンターボタンは、ScreenXpertアプリを起動し、さまざまな機能を簡単に起動可能なショートカットを呼び出すことに使用でき、ユーティリティアプリ「Armory Crate」を起動することや、スクリーンショットの撮影、画面録画も簡単に行うことができる。さらに、コマンドセンターボタンを長押しすることで「Copilot」の起動も可能だ。デバイスは、ヘッドセット「ROG Delta II-KJP」、ゲーミングマウス「ROG Keris II Origin-KJP」、マウスパッド「ROG Scabbard II XXL-KJP」をラインアップしている。なお、購入者様限定特典として、3月19日発売の「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PC版」が付属している。ROGの最先端テクノロジーと、KOJIMA PRODUCTIONSの創造性が結びついた今回のシリーズは、「遊び」と「挑戦」を象徴する特別なラインアップといえる。