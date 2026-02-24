300本のゲームを内蔵した“遊べる”モバイルバッテリー第2弾、進化点は横画面と半固体電池

「モバイルBOY」が進化

オスカージャパンは、「モバイルBOY」の最新モデルを2月20日からクラウドファンディングサイト「GREENFUNDING」で先行販売している。モバイルBOYは、ゲーム300本を搭載した“遊べる”モバイルバッテリーとして話題を呼んだ。その前機種から大幅アップデートを実施し、現在、数量限定で最大38％オフの特典を用意している。前機種は支援額1600万円以上、支援者1700人超を記録し、クラウドファンディングアワードにも選出された人気シリーズ。第2弾となる今回は、見た目の楽しさだけでなく、モバイルバッテリーとしての性能も強化。本体に燃えにくく温度変化に強い半固体電池を搭載している。半固体電池は60℃の高温でも安全性が高く、マイナス10℃の低温下でもパワーが落ちにくいのが特徴。「モバイルバッテリーはなんとなく不安……」という声にしっかり応えて、安全性と信頼性の高さを追求した。ゲームは、アクション、パズル、シューティング、レースなど、300種類を内蔵。ダウンロードやアップデートも不要で、移動中や待ち時間のちょっとした暇つぶしに適している。全て正規ライセンスを取得したオリジナル作品が搭載されており、著作権面でも安心して楽しめる。また、進化ポイントとして横型画面を採用。ゲーム機のように両手でしっかり握れるため、プレー時の安定感が向上し、快適に遊べるようになっている。前機種と比べて、「ちゃんと遊べる」バランスに仕上げた。さらに、MagSafeとワイヤレス充電に対応。iPhoneはもちろん、AirPodsやApple Watchなどのワイヤレス機器もこの1台で同時に充電できる。USB-Cによる20W急速充電、パススルー充電にも対応している。GREENFUNDINGでの先行販売は3月31日まで。モバイルBOYは、ガジェット好きはもちろん、毎日スマホを使う全ての人にとって「ちょっとうれしい便利アイテム」。遊び心がありつつ、モバイルバッテリーとしての性能も本格的。そんな二刀流の魅力が、第2弾でさらに洗練されている。