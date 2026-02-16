15.6型で作業がはかどる！ MSIからノートPC 4モデルを発売、Ryzen 7とMicrosoft 365を搭載

ノートPC 4モデルを発売

15.6インチ×Ryzen 7で作業が快適、主力モデル「Modern A15 AI F2HM」

Modern A15 AI F2HM

どこでも使える軽量モバイル、14インチ「Modern A14 AI F2HM」

ちょうどいい性能のスタンダードノート「Modern 15 F1MX」

Modern 15 F1MX

軽くて扱いやすい14インチ「Modern 14 F1M」、在宅ワークにも最適

エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は、ノートPC「Modern」シリーズで4モデルを2月19日から順次発売する。発売するのは、Ryzen 7とMicrosoft 365 Personal（24カ月）を標準搭載するA15/A14シリーズと、スタンダードな15インチ/14インチのF1Mシリーズとなる。「Modern A15 AI F2HM」は、AMD Ryzen 7 250（8コア／16スレッド）と16GBメモリー、512GB NVMe SSDを搭載。WordやExcel、Teamsなどを使った日常の業務が快適にこなせる。Microsoft 365 Personal（24カ月）付きで、購入してすぐにOfficeアプリでの業務が開始できる。約1.6kg／19.9mmのスリムボディで、最大約7時間のバッテリー駆動、15.6インチの大画面など、「持ち運びもできる大画面PCがほしい」というビジネスパーソンに向いている。外出先でも高性能が求められるユーザー向けが、14インチモデル「A14 AI F2HM」。Ryzen 7 250、16GBメモリー、約1.4kgの軽量ボディ、奥行き21.7cmの省スペース設計、最大約8時間のバッテリー駆動など、A15と同程度の性能。小さなテーブルのカフェでも作業しやすいサイズ感で、出張や外出の多いユーザーに適している。「Modern 15 F1MX」は、日常業務に必要な作業を軽快にこなせる実用性重視のモデル。静かで発熱の少ない省電力CPU、15.6インチのフルHDディスプレー、約1.7kgで持ち運びも苦にならない重さなどが特徴だ。書類作成やメール、Web会議などの毎日使う作業に適した1台として、在宅勤務やビジネス初心者に向いている。コンパクトなモデルが欲しいユーザーには、「Modern 14 F1M」がおすすめ。14インチ・フルHDで約1.5kgの持ち運びやすさに加え、省電力CPUによる高い静音性も特徴。自宅やカフェなど、限られたスペースでも使いやすく、学生やライトユーザーにぴったりなモデルだ。今回の4モデルは、「毎日の作業をもっと快適にしたい」というビジネスパーソンのニーズに応えるラインアップになっている。大画面で作業効率を上げたい人、外出先での作業が多い人、軽くて扱いやすいPCを求める人など、目的に合わせて適した1台が選べるといえよう。