Fractal Design製PCケース「North」に黒一色の「Momentum Edition」、高冷却×木材デザイン

アスクから、Fractal Design製のPCケース「North」シリーズにフルブラックデザインの新モデル「North Momentum Edition」「North XL Momentum Edition」の2製品が発売中だ。従来のナチュラルなデザインから一転、黒染めオーク材とダークアロイを組み合わせた外観が特徴。ミドルタワー／フルタワーの2サイズ展開で、いずれも高い拡張性と冷却性能を備えている。両モデルは、いずれも黒染め加工を施したオーク材のフロントパネルを採用し、さらにダークアロイのアクセントを組み合わせた独自のフルブラックデザイン。サイドパネルは強化ガラス仕様で、内部パーツのライティングを美しく見せる構造になっている。北欧ブランドらしい高品質でミニマルデザインの路線をそのままに、モダンで引き締まった印象だ。前面には、液晶ポリマー（LCP）製ブレードを採用した高耐久・高効率の「Momentum 12/14」ファン3基を標準で搭載している。LCPはゲーミング向け高性能ファンでも採用される素材で、高速回転時でも形状変形しにくく、低振動・低ノイズがメリット。空冷・水冷どちらの構成でも冷却効率が最大限に発揮できる。ミドルタワータイプのNorth Momentum Editionは、最大355mmまでのグラフィックボードに対応。背面ケーブルマネジメントスペースは30mmで、組みやすさを重視したレイアウトになっており、初心者から上級者まで扱いやすい。高い拡張性を持ちながらもコンパクトにまとめられた筐体で、黒系パーツとの相性も抜群だ。大きなPC構成を求めるユーザー向けのモデルが、フルタワー型のNorth XL Momentum Edition。最大413mmの大型GPUに対応し、トップに360mm、フロントに420mmの大型水冷ラジエーターが搭載できる。E-ATXや背面コネクタマザーボードにも対応。ハイエンドパーツをふんだんに盛り込んだ本気のゲーミングPCを組みたいユーザーに適している。HDDトレイの位置調整で電源スペースを広げられるなど、内部レイアウトのカスタマイズ性も高くなっている。また、両モデルとも見た目や性能だけでなく、メンテナンス性にも優れている。プルタブで簡単に取り外しできるトップパネルをはじめ、ケース各所に取り外し可能なダストフィルター、ケーブルマネジメント用の専用スペース、ベルクロストラップを装備。PC初心者でも扱いやすい構造となっており、定期的な掃除やパーツ交換もスムーズだ。フルブラックに刷新されたMomentum Editionは、ミドルタワー派も、フルタワーで本格水冷構成を組みたいユーザーも、どちらにも満足できるモデルといえる。