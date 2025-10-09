磁石が付いて設置場所自由 CORSAIRの14.5インチ マルチタッチスクリーン UI表示などサブモニター用途に

いろいろ使えそう CORSAIRの14.5インチ マルチタッチスクリーン

磁石が付いて金属部分なら取り付けできる UI表示などで活躍する高精細サブモニター

XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen

専用スタンドでそのまま置いてもOK

マグネット内蔵で金属部分なら取り付け可能

縦置きでも使える

UI表示などのサブモニター用途に

クリエイターにもおすすめ

アスクは10月30日に、CORSAIR社製のマルチタッチスクリーン「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」を発売する。取扱店舗は、TSUKUMO、ビックカメラ、ソフマップ、ヨドバシカメラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、Joshin、ZOA。予想市場価格は4万2780円前後で、10月23日から予約を開始する。新製品は、14.5インチのマルチタッチスクリーンで、システム情報やカレンダー、天気などのウィジェット、ゲームチャットなどを表示できる。専用ソフトウェアCORSAIR iCUEとの連携やElgato Virtual Stream Deckとして活用することで、さまざまな使い方を楽しめる。広視野角のAHVAパネルを採用し、解像度は2560×720。リフレッシュレートは60Hzで、最大輝度は350cd／m2。細部まで表示が可能で、映像やUIの視認性が高く、メイン作業を邪魔せず、情報を常に視界にキープできる。5点マルチタッチに対応し、メディア操作などを直感的に行うことができ、サブモニターとしても活躍する。設置方法は、360mmラジエーターマウント、磁石による貼り付け、専用スタンドの3通りに対応。14個のマグネットを内蔵しており、PCケースのパネルや電源カバーなどの金属部分に取り付けできるほか、取り外し可能なスタンドが付属する。別売のElgatoマルチマウントなども使用できる。