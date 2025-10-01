AI活用の画面焼き付き抑制機能を搭載 GIGABYTE 27インチ QHD 有機ELゲーミングモニター「GIGABYTE MO27Q2A」

GIGABYTEのゲーミングモニター Amazon専売モデルが登場

QHD 280Hzゲーミングモニター 有機ELの焼き付きを抑えるAI機能を搭載

GIGABYTE MO27Q2A

AIアルゴリズムを活用したパネル保護機能を搭載

豊富なインターフェース

シー・エフ・デー販売は10月3日、GIGABYTEブランドの新製品として、27インチゲーミングモニター「GIGABYTE MO27Q2A」をAmazonで発売する。新製品は、QD-OLED（有機EL）を採用したゲーミングモニター。HDR対応で滑らかで美しい映像を実現するとともに、有機ELの焼き付きを抑える「AI OLEDケア」を搭載。AIベースのアルゴリズムを活用しバックグラウンドでOLEDケアを実行でき、ユーザーによるセッティングも可能だ。解像度は、QHD（2560 x 1440）で、応答速度は0.03ms。リフレッシュレートは280Hz。ゲームに合わせて表示サイズを切り替えられる「タクティカルスイッチ2.0」、モーションブラーを軽減する「ウルトラクリアー」、ちらつきを防止する「OLED VRRアンチフリッカー」、暗がりでの視認性を向上させる「ナイトビジョン」など、ゲームプレーをサポートするさまざまなアシスト機能を搭載する。インターフェースは、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1、USB 3.2ダウンストリームポート×2、USB 3.2 アップストリームポート×1、イヤホンジャック×1を備える。