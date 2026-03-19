旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめる「ミールステイ」

旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめる

スマートフォンアプリが登場

一期一会の交流を大切にする安心設計

現地の人と気軽につながれる仕組みを提供

同性同士の1対1または複数人での利用を基本とする

マッチングの仕組みを採用

ミールステイは3月18日に、旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ「ミールステイ」の提供を開始した。「ミールステイ」は、現地の人との交流を通じて訪問先の日常に触れる体験を楽しみたいものの、言語や安全面への不安などから、旅行中に気軽に現地の人と交流する機会が限られるという課題を解決して、旅行者が安心して気軽に現地の人とつながれる仕組みを提供することを目的に開発されている。男女1対1での利用を認めていないため、同性同士の1対1または複数人での利用を基本とすることによって、異性間の出会い目的ではなく、一期一会の交流や会話を楽しむ場として、女性やパートナーがいる人でも安心して利用できる。現地の人（アテンダント）として「ミールステイ」に参加するにあたって、ガイドの資格や専門的な知識は必要なく、旅行者をもてなしたいという想いとコミュニケーションへの前向きな姿勢があれば、誰でも参加可能となっている。現地の人とレストランやカフェで待ち合わせして、一緒にお茶や食事を楽しみつつ会話することで、観光名所だけでは知ることのできない地域の魅力や文化に触れられる。また、複数人での利用も可能なため、1人で参加することに不安を感じる場合でも、友人やパートナーと一緒に参加できる仕組みとなっており、安心して交流の場に加われる。そのほか、国内旅行者だけでなく海外からの旅行者にも利用してもらえるよう、多言語表示や複数通貨での決済に対応している。現在、北海道から沖縄まで全国で現地の人の登録が進んでおり、今後は都市部だけでなく地方や海外にも展開することによって、地域や国の違いを越えた交流の輪を広げていく。