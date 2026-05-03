自宅から確定申告や行政手続きが完結、サンワサプライがUSB Type-C接続のICカードリーダーライタを発売

ADR-MNICU4

マイナンバーカード対応で自宅からオンライン手続き

PCでらくらく公的手続き

Type-Cポート搭載のPCで使える

公的個人認証サービス対応

オンライン資格確認にも利用が可能

Windows・Mac両対応

コンパクトに収納

サンワサプライは、マイナンバーカードをはじめとした各種ICカードに対応し、自宅のPCからオンライン手続きを可能にする接触型ICカードリーダーライタ「ADR-MNICU4」を5月中旬に発売する。USB Type-Cポートに直接接続でき、確定申告やマイナポイント申請などを手軽に行うことができる。価格は7260円。ADR-MNICU4は、ICカードを本体に差し込むだけで公的個人認証が行える。マイナンバーカードを利用した確定申告をはじめ、各種行政サービスのオンライン手続きに対応しており、役所や税務署に出向くことなく、24時間いつでも自宅から申請が可能となる。USB Type-Cポートを備えたPCに直接接続。USB Type-Aポートを搭載していないノートPCでも、変換アダプターなしで安定して通信する。なお、スマートフォンやタブレット端末には対応していない。ISO／IEC 7816規格（T＝0）に準拠した接触型ICカードに対応。マイナンバーカードのほか、各種ICカードを読み取ることができ、公的個人認証サービスを利用した幅広い用途に活躍する。柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所などでは、ADR-MNICU4を用いて患者のマイナンバーカードを読み取り、保険資格の有無を確認するオンライン資格確認にも利用できる。業務用途にも対応する実用性を備えている点も特徴だ。Windows、Macの両OSに対応し、PC環境を問わず使用が可能。本体には電源や動作状況がひと目で分かるLEDを搭載し、初めて使う人でも安心して利用できる。USBケーブルは着脱式で、使わない時はすっきり収納が可能。ケーブルを交換することで長さを調整できるなど、デスクワークから持ち運びまで幅広いシーンを想定している。行政手続きのオンライン化が進む中、ADR-MNICU4はUSB Type-C対応の手軽さと安定した読み取り性能で、確定申告や各種申請をスムーズにしたい人にとって、便利な1台といえそうだ。