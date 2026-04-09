【4400円】PCやルーター、ゲーム機まで冷やせるサンワサプライの小型クーラー

便利な小型クーラーが登場

静音設計で省エネ 2台連結も可能

TK-CLN32U

さまざまなデバイスに対応

省スペース設計

スリット付き天板

2台連結も可能

サンワサプライは4月7日、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売した。価格は4400円。新製品は、ルーターやネットワーク機器、さらにはノートPCやモバイルバッテリーなど、さまざまな機器を設置できる小型クーラー。熱だまりを抑え、長時間稼働時の速度低下やフリーズといった熱トラブルを未然に防げる便利アイテムだ。コンパクトな筐体に静音仕様のファンを2基搭載した点が特徴で、小さなデバイスであれば、2台を同時に冷却可能だ。24時間稼働を想定した静音設計と低消費電力設計により、オフィスや寝室など音が気になる環境でも常時使用しやすい。また、スリット付き天板を採用することで放熱性を高めている。設置スペースを取らない小型設計のため、ケーブルボックス内など限られたスペースでも使いやすくなっている。給電はUSB A接続で、コンセントは不要。上に置く機器のUSBポートや付属のUSBケーブルから給電が可能だ。さらに、本体にはUSBポートを2基備えており、2台を連結して使用することもできる。