マクセル 安全性高めた半固体モバイルバッテリーの急速充電対応モデル発売

従来の2倍 2000回の繰り返し充電に対応 各試験クリアで安全性確保

MPC-CSSB10000PD

端子は二つ

電響社は5月25日、マクセルブランドから急速充電に対応した半固体電池採用モバイルバッテリー「MPC-CSSB10000PD」を発売した。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、公式オンラインストア価格は5480円。新製品は、Power Delivery対応により急速充電（入力18W、出力20W）が可能となった半固体電池採用モバイルバッテリー。長寿命設計に加え、30分間でスマートフォンを最大50％充電できる性能を備えた。電池セルに採用される半固体電池は、固体電解質と液体電解質を組み合わせたもの。液体電解質である電解液の量を従来製品と比較して約50％削減している。専門機関による釘刺し試験を実施し、発煙・発火などの現象が発生しないことを確認し、安全性も検証済みだ。バッテリー容量は、スマートフォン約2回分の使用に相当する10000mAh。半固体電池を採用することで、従来の2倍となる約2000回の繰り返し充電を可能とした。入出力端子はUSB Type-C×1、出力端子はUSB Type-A×1を備える。このほか、温度保護、過電流保護、過充電電圧保護、過放電電圧保護の四つの保護機能を備え、コネクターの耐久性試験、塩水水没試験、耐荷重試験など、各試験をクリアしている。