ケーブル1本で最強のデスク環境が完成、接続のわずらわしさを解消する10ポート搭載ドッキングステーション

10in1ドッキングステーション

（USB-CVDK22）

4K出力・有線LAN・カードリーダーを1台で完結

充実の10ポート

デスク上で邪魔にならない小型タイプ

USB Type-Cケーブル1本で一括管理

MACアドレスパススルーに対応

ウルトラワイドモニターに対応

サンワサプライは、USB Type-Cケーブル1本でノートPCの機能を大幅に拡張できる「10in1ドッキングステーション（USB-CVDK22）」を発売した。HDMIによる4K出力、有線LAN、USBハブ、SD／microSDカードリーダー、オーディオ端子など、10ポートを搭載したオールインワンモデル。デスクに据え置いておけば、帰宅後やオフィスでケーブル1本を挿すだけで、瞬時に作業環境を復元できる。価格は1万3200円。新製品の特徴は、最大4K解像度に対応したHDMIポート、安定した通信が可能な有線LANポート、高速データ転送に対応したUSBポート群、SD／microSDカードリーダー、3.5mmオーディオジャックといった拡張性の高さにある。これらをコンパクトな筐体にまとめることで、ノートPC単体では不足しがちなインターフェースを補完する。実用性だけでなく設置性にも配慮されている。よく抜き挿しするポートを前面に、常時接続するポートを背面に配置。ケーブルを背面に流すことで、デスク周りをすっきり整理できる。さらにコンパクトサイズながら据え置き利用に適しており、限られた作業スペースでも快適な環境が構築できる。USB Type-Cケーブル1本で、映像出力やデータ通信、周辺機器接続を一括管理できるのも大きなポイントだ。USB Power Deliveryに対応したACアダプターを使用すれば、ノートPCへの給電も同時に可能。作業中のバッテリー切れの心配を軽減する。ドライバー不要で接続するだけで、すぐ使える手軽さもあり、ITに詳しくないユーザーでも扱いやすい。法人利用を想定した機能として、MACアドレスパススルーに対応。PC固有のMACアドレスをそのまま利用できるため、ネットワーク制限のあるオフィスでも再設定不要で有線接続が可能となる。テレワークと出社を行き来する今の働き方において、利便性とセキュリティーの両立を実現している。3440×1440のウルトラワイドモニターに対応しており、広い画面での作業が可能。複数のウィンドウを並べた業務やクリエーティブ作業の効率向上にもつながる。接続・給電・映像出力をケーブル1本で完結し、さらに豊富なポートで拡張性も確保。テレワークやハイブリッドワークが定着する中、「環境を瞬時に立ち上げるデバイス」として新しいスタンダードになりそうだ。